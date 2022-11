L’innovativa Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in è stata nominata Green 4×4 of the Year 2023 dalla pubblicazione leader del settore Green Car Journal mentre il Ram 1500 EcoDiesel 2023 si è guadagnato il premio per il 2023 Green Truck of the Year. I premi sono stati presentati all’annuale San Antonio Auto & Truck Show di questo mese a San Antonio in Texas.

Jeep Grand Cherokee 4xe è stato eletto 4×4 green 2023 dalla rivista Green Car Journal

I sistemi di propulsione elettrificati e più efficienti svolgono un ruolo importante nel piano strategico Dare Forward 2030 che impegna Stellantis a ridurre la propria impronta di carbonio globale del 50% entro il 2030 e a guidare il settore dei trasporti raggiungendo lo zero netto di carbonio entro il 2038.

La prima Grand Cherokee a offrire una variante del veicolo ibrido plug-in (PHEV), la Jeep Grand Cherokee 4xe segnala la continua crescita della missione elettrificata del marchio Jeep di Zero Emission Freedom. La tecnologia PHEV della Grand Cherokee 4xe migliora il divertimento, la libertà e l’avventura per cui il marchio Jeep è noto, fornendo prestazioni, risparmio di carburante e rispetto dell’ambiente senza precedenti.

“La Jeep Grand Cherokee 4xe fa un lavoro eccezionale nel soddisfare le esigenze di una vasta gamma di acquirenti oggi”, ha affermato Ron Cogan, editore ed editore di Green Car Journal e GreenCarJournal.com. “Il titolo Green 4×4 of the Year 2023 è ben guadagnato, non solo per le sue notevoli capacità di trail e per la capacità di guidare per 50 km con la sola alimentazione della batteria, ma anche per l’esperienza di guida sofisticata e soddisfacente.”

Leader del segmento nelle capacità 4×4, la Jeep Grand Cherokee 4xe viene fornita di serie con una scatola di trasferimento a due velocità, rapporto di trasmissione a bassa gamma di 2,72:1 e rapporto di scansione di 47,4:1. Quando equipaggiato con le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift, il Grand Cherokee 4xe offre fino a 10,9 pollici di altezza da terra e 24 pollici di capacità di guado in acqua.

Ram 1500 EcoDiesel è stato invece nominato Green Truck of the Year 2023 dal Green Car Journal. Il modello è dotato di un motore diesel V-6 da 3,0 litri. L’autonomia del Ram 1500 EcoDiesel supera le 1.000 miglia.

La terza generazione dell’EcoDiesel V-6 turbo da 3,0 litri offre coppia e potenza robuste, insieme a un’eccellente risparmio di carburante e livelli minimi di rumore, vibrazioni e durezza (NVH) per soddisfare le esigenze dei proprietari di Ram 1500. Nel Ram 1500 del 2023, l’EcoDiesel V-6 da 3,0 litri offre una potenza di 260 CV a 3.600 giri/min.

I redattori del Green Car Journal considerano tutti i potenziali modelli di pickup nel mercato statunitense, soppesando gli attributi ambientali insieme ai criteri tradizionali che definiscono ciò che rende un grande pick-up, come capacità, versatilità, sicurezza, valore e stile. Il vincitore è stato selezionato tra i finalisti da una giuria Green Truck of the Year, composta da esperti automobilistici e dallo staff del Green Car Journal.

