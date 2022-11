Abarth nuova 500: pubblicato nuovo teaser prima del debutto

Abarth nuova 500 sarà il nome del futuro modello della casa automobilistica dello scorpione che come ormai sappiamo sarà presentato ufficialmente il prossimo 22 novembre. La notizia sul nome è stata data da Abarth attraverso un video teaser apparso sui social che mostra nuovi particolari di questo atteso modello che come ormai sapete rappresenta la prima vettura a zero emissioni nella lunga storia del marchio che adesso fa parte del gruppo Stellantis.

Nuovo teaser per Abarth nuova 500, primo modello elettrico dello scorpione

Il colore scelto per la presentazione è una vivida tonalità di calce elettrica, che comunica la natura EV del modello. Naturalmente, questo non sarà l’unico colore disponibile poiché abbiamo già individuato un prototipo mimetico dipinto di rosso durante i test.

I cerchi in lega specifici Abarth presentano un design a cinque doppie razze, un trattamento bicolore e un grande Scorpione sulle calotte centrali in tinta con la carrozzeria. I fari a LED sono identici a quelli della Fiat 500 ma il paraurti è ridisegnato adottando un look più sportivo. Il bodykit dovrebbe includere anche estensioni del davanzale laterale, un nuovo paraurti posteriore con diffusore e uno spoiler posteriore leggermente più grande. All’interno, la Abarth nuova 500 sarà caratterizzata da sedili avvolgenti fortemente rinforzati, grafica di infotainment unica e opzioni di allestimento speciali come i suoi predecessori.

La società afferma che il nuovo modello sarà “Più Abarth che mai” suggerendo una serie di aggiornamenti delle prestazioni. È lecito ritenere che il motore elettrico anteriore produrrà più dei 117 CV della Fiat 500 standard, offrendo valori di accelerazione migliorati. Il marchio italiano ha anche svelato il suono elettrico generato dagli altoparlanti del modello. Ancora più importante, Abarth equipaggerà la hot hatch con una configurazione del telaio più mirata con sospensioni più rigide, freni più forti e sterzo ottimizzato.

Ci aspettiamo che Abarth continui con la sua campagna teaser fino al debutto ufficiale, quindi vi terremo aggiornati se avremo ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo infine che Abarth diventerà un marchio solo EV nel 2024, in seguito alla scomparsa della vecchia gamma 595/695 che ha ottenuto un ultimo aggiornamento per il 2023.

