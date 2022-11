Citroen e-C4 X è finalmente ordinabile in Germania

La nuova Citroen e-C4 X è ai blocchi di partenza. Con il suo caratteristico approccio al design crossover, rappresenta un’alternativa unica alla più tradizionale berlina e SUV offerta nel mercato della classe compatta. La vettura della casa francese è già ordinabile in Germania con il lancio sul mercato che è previsto per il primo trimestre del 2023.

Citroen e-C4 X è finalmente disponibile per l’ordine in Germania

“Con la Citroen e-C4 X, continuiamo la consistente trasformazione nel marchio e offriamo ai nostri clienti un’offerta particolarmente interessante: il modello si basa sui punti di forza della ë-C4 e offre ancora più spazio, un bagagliaio ancora più grande e persino più comfort e ad un prezzo simile. Non vediamo l’ora che arrivi il nuovo membro della nostra famiglia Citroën”, afferma Wolfram Knobling, capo di Citroën Germania.

La nuova ë-C4 X sfida le definizioni tradizionali delle carrozzerie compatte e offre ai clienti qualcosa di molto speciale: un design da crossover che combina la silhouette elegante di una berlina con la dinamica moderna di un SUV e la spaziosità di una quattro porte. Con una lunghezza di 4.600 mm, la ë-C4 X si colloca nella gamma di modelli Citroën tra la C4 (4.360 mm) e la C5 X (4.800 mm). Il passo è lo stesso della ë-C4 a 2.670 mm. Con un valore Cd di 0,29, l’efficienza aerodinamica è stata ottimizzata grazie alla linea del tetto veloce e nitida, che ha un effetto positivo sull’autonomia elettrica.

Sono disponibili sette colori di carrozzeria tra cui scegliere: Elixir Red, Perla Nera Black, Platinium Grey, Sand Beige, Polar White, Steel Grey e Mother of Pearl White. I quattro pacchetti colore “Anodised Blue”, “Anodised Deep Red”, “Glossy Black” e “Glossy Silver” offrono opzioni di design individuali con bordi decorativi colorati dell’air bump e dei fendinebbia. Ci sono anche quattro livelli di equipaggiamento, dal Feel entry-level al Feel Pack fino alle migliori versioni Shine e Shine Pack.

In Germania verrà offerta solo la nuova ë-C4 X completamente elettrica. Grazie alla sua forma aerodinamicamente ottimizzata, la trazione elettrica a emissioni zero di ë-C4 X offre un’autonomia WLTP fino a 360 km, abbinata a un comportamento di guida quasi silenzioso. La trazione elettrica da 100 kW è potente ed energica in ogni situazione di guida: 136 CV e 260 Nm di coppia sono immediatamente disponibili, l’accelerazione da 0 a 100 km/h impiega 9,5 secondi in modalità Sport e la velocità massima è di 150 km/h.

