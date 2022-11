Nei giorni scorsi si è parlato molto di una nuova Fiat Multipla. E’ stato il sito Passione auto Italiane il primo a parlare del possibile arrivo di questo modello nella gamma della principale casa automobilistica italiana. L’anno di debutto di questo veicolo potrebbe essere il 2025. Il luogo di produzione prescelto da Stellantis potrebbe essere la Turchia e nello specifico lo stabilimento Tofas di Bursa dove attualmente viene fabbricata Fiat Tipo.

Il futuro modello che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla sarà un SUV elettrico low cost

Ovviamente sul reale utilizzo del nome nuova Fiat Multipla non vi è alcuna certezza. Al momento si tratta di semplici supposizioni basate sul fatto che Fiat pare voglia utilizzare nomi familiari che fanno parte della sua storia per i nuovi modelli con cui la casa di Torino inizierà la sua transizione verso la mobilità elettrica. Ricordiamo infatti che Fiat entro il 2030 ha annunciato di voler vendere in Europa solo ed esclusivamente auto elettriche a zero emissioni.

La nuova Fiat Multipla o come si chiamerà questo sarà dunque un’auto esclusivamente elettrica che nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza intorno ai 4,5 m. La vettura avrà un’autonomia fino a 600 km nelle versioni top di gamma. Facendo parte della famiglia della nuova Panda come i due modelli di segmento B che saranno presentati il prossimo anno, questa vettura dovrebbe caratterizzarsi per un stile simile a quello della concept car Fiat Centoventi e per un rapporto qualità prezzo davvero molto interessante.

La nuova Fiat multipla come le future B-SUV e nuova Panda sarà un modello pensato per fare bene a livello globale. Molto probabile che il SUV elettrico venga commercializzato in futuro anche negli Stati Uniti, dove Fiat ha confermato che continuerà a vendere le sue auto anche in futuro con l’imminente arrivo della 500 elettrica.

