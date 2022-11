La Abarth New 500 sarà presentata il 22 novembre

Si sapeva già da qualche settimana che la nuova Abarth 500 Elettrica, denominazione ufficiosa ora tradotta ora nella declinazione definitiva di Abarth New 500 dal Costruttore dello Scorpione, sarebbe stata svelata durante la seconda metà di questo mese di novembre. Ora le conferme sulla data e suoi luoghi arrivano direttamente da casa Abarth che ha fissato infatti un vero e proprio evento utile a tracciare una strada nuova, quella che guarda al futuro del marchio e all’elettrico in gamma.

Senza mezzi termini, Abarth ha ammesso di essere pronta ad “inaugurare una nuova era”. L’evento, denominato More Abarth Then Ever, pone già l’accento sull’elettrico nella sottolineatura cromatica data alla sigla EV della parola Ever contenuta nella denominazione scelta. L’elettrico svolgerà infatti un ruolo preponderante nella nuova impostazione del marchio e la Abarth New 500 sarà la prima pagina di interi capitoli da riscrivere, passando anche per un nuovo approccio stilistico che coinvolgerà il marchio.

Quello della Abarth 500 Elettrica sarà un debutto mondiale

Per la Abarth New 500 il Costruttore dello Scorpione ha pensato ad un debutto su scala mondiale, per quello che rappresenta infatti il primo modello elettrico della lunga storia del marchio. Il debutto sarà infatti messo a punto su scala globale il prossimo martedì 22 novembre 2022: alle 14.00 a Roma, alle 10.00 a San Paolo (Brasile) e alle 22.00 a Tokyo (Giappone).

Quella che viene definita dal marchio come la Scorpion New Era vedrà nella Abarth New 500 un primo approccio che il Costruttore dello Scorpione vuole rendere paradigma di un modello che sarà “More Abarth Than Ever”, proprio come sottolineato dalla denominazione stessa dell’evento del prossimo 22 novembre.

Secondo le indiscrezioni, già al momento della presentazione, la New 500 si potrà ordinare per poi vederla in concessionaria durante la seconda metà del 2023. Attualmente non si sa nulla in merito alla dotazione tecnica adottata, sebbene il range di potenza erogata dovrebbe essere compreso fra i 160 e 180 cavalli. La cosa che si può dedurre, in virtù dell’immagine sfuggita qualche settimana fa e delle cromie utilizzate negli annunci, è che al lancio la Abarth New 500 sarà presentata nella colorazione che ricorda l’attuale Verde Adrenalina. Per tutto il resto non ci rimane che attendere il prossimo 22 novembre e l’evento che sarà trasmesso sul canale YouTube del Costruttore dello Scorpione e sui suoi principali canali social.