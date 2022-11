La nuova Jeep Avenger ha aperto la Torino City Marathon

Jeep è il Major Sponsor della Torino City Marathon organizzata da Team Marathon e Torino Road Runners ASD. Ad aprire la competizione di oggi c’è infatti la nuova Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico (ma disponibile nella variante a benzina in Italia e Spagna) del costruttore americano di casa Stellantis. L’appuntamento podistico di carattere internazionale coinvolge oggi oltre 2.500 atleti sulla iconica distanza dei 42,195 chilometri e anche nei 10 chilometri riservati alla Torino City Run: entrambi partono e arrivano in Piazza Castello.

Ad aprire la competizione c’è quindi la Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico di casa Jeep che è anche punto di approdo all’intera gamma del costruttore americano. Questo nuovo SUV si rivolge a chi è alla ricerca di un piccolo SUV elettrico dotato però di dotazioni particolarmente avanzate e di un’autonomia in elettrico pari a 400 chilometri percorribili nel ciclo WLTP e circa 500 chilometri percorribili in città.

La vocazione spiccatamente urbana di Jeep Avenger non ammette compromessi: Avenger offre le prestazioni di una vera Jeep in un formato particolarmente compatto che garantisce la massima tranquillità in ogni condizione. È dotata infatti già di serie dei sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme agli angoli di attacco e di uscita e all’altezza dal suolo, introducono nel proprio Segmento di riferimento ottime capacità nell’approccio all’off-road.

La Jeep Avenger nell’allestimento 1ST Edition si può già ordinare

Come abbiamo già visto qui, la Jeep Avenger 1ST Edition, sia nella variante elettrica (34.500 euro, comprensivi del contributo statale di 5.000 euro ove disponibile) che in quella dotata del propulsore 1.2 sovralimentato a benzina, si può già pre ordinare con prezzi che per la variante dotata del propulsore endotermico appaiono piuttosto concorrenziali (considerando anche la dotazione).

La Jeep Avenger 1ST Edition è infatti dotata di fari anteriori Full LED, illuminazione ambientale, guida autonoma di Livello 2, sistema di infotainment Uconnect con display da 10,25”, cruscotto completamente digitale da 10,25”, connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless e tappetino di ricarica wireless per lo smartphone. Molto interessanti le verniciature bi colore (Sun-Volcano e Granite-Volcano) oltre alla Volcano in unica tinta, ed è arricchita da vetri oscurati e cerchi in lega da 18 pollici di diametro. Non mancano il climatizzatore automatico, il Blind Spot System, gli abbaglianti automatici, lo specchietto retrovisore con funzione anabbagliante, gli specchietti laterali richiudibili elettricamente e riscaldati, i sensori di parcheggio a 360° con telecamera posteriore con visione drone e il cavo Mode 3 per le stazioni di ricarica pubblica.

Jeep è Major Sponsor della manifestazione e il suo logo appare sulla t-shirt ufficiale della Torino City Marathon e della Torino City Run. Una partnership, quella tra Jeep Avenger, Team Marathon e Torino Road Runners ASD che si fonda su un sistema di grandi valori condivisi.