Alfa Romeo: ecco le prossime mosse del Biscione

Alfa Romeo vive un bel momento. Il brand è tornato a fare profitti e il suo futuro è assicurato, come ha confermato il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares. Nei giorni scorsi dopo una lunga attesa sono state svelate le nuove Giulia e Stelvio. Si è trattato di un restyling in attesa delle future generazioni che arriveranno nei prossimi anni.

Alfa Romeo: ecco quali saranno le prossime mosse della casa del Biscione dopo il debutto dei restyling di Giulia e Stelvio

Questo aggiornamento ha reso più omogeneo lo stile delle tre vetture attualmente presenti nella gamma della casa automobilistica del Biscione: Alfa Romeo Tonale, Giulia e Stelvio.

Adesso in tanti si chiedono quali saranno le prossime mosse dello storico brand milanese. Innanzi tutto a novembre dovrebbe finalmente essere svelata e lanciata sul mercato la versione PHEV di Tonale con motore da 275 cavalli che sarà la nuova top di gamma per il SUV di segmento C svelato a febbraio ad Arese.

Il 2023 si aprirà con il botto per Alfa Romeo. Infatti nel corso del primo trimestre del prossimo anno dovrebbe essere svelata una nuova concept car di una vettura sportiva che poi sarà portata sul mercato nel 2025 e che molto probabilmente verrà commercializzata solo ed esclusivamente in edizione limitata. In proposito si dice che questa possa essere una sorta di rivisitazione in chiave moderna della famosa Alfa Romeo 33 Stradale.

Questa comunque potrebbe non essere l’unica sorpresa prevista dal Biscione per il 2023. Infatti l’anno prossimo si festeggeranno i 100 anni del Quadrifoglio e il CEO Imparato ha promesso qualche novità importante. Nella seconda metà dell’anno dunque potrebbe esserci una nuova sorpresa per il brand premium di Stellantis.

Qualcuno ipotizza Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio ma al momento la verità è che non si sa se questa versione del SUV vedrà mai la luce. Molto dipenderà dal successo commerciale del veicolo che però sembra aver iniziato con il piede giusto la sua avventura sul mercato.

Dovrebbe essere queste dunque le prossime mosse per il Biscione in attesa poi del lancio nei prossimi anni delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio che però non dovrebbero arrivare prima del 2026 e di una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli Stati Uniti e che forse sarà un mix tra una berlina e un crossover.

Si spera comunque che sul futuro di Alfa Romeo qualche notizia importante possa arrivare già nel corso dei prossimi mesi. Quello che sembra certo è che la casa milanese sarà una grande protagonista del mercato in quanto Stellantis vuole rilanciare il suo marchio in grande stile facendolo diventare un brand premium globale con il lancio di auto ad alta redditività che possano portare ulteriore ricchezza nelle casse di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: sarà la sorpresa del centenario del famoso simbolo?