Maserati e Barbie: clamorosa collaborazione

L’icona italiana del lusso Maserati è entusiasta di svelare un’audace collaborazione con Barbie di Mattel, spinta dal reciproco desiderio di rompere i confini e mostrare l’unicità e l’estro di entrambi i marchi. Entrambe immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità e per lo stile inconfondibile, Maserati e Barbie hanno dato sfogo alla loro creatività in un capolavoro di design senza tempo e carattere audace, ispirato al fenomeno Barbiecore.

Maserati e Barbie insieme per una nuova versione di Grecale in edizione limitata

Il frutto di questa collaborazione non convenzionale si esprime attraverso una Maserati Grecale in edizione ultra limitata, il nuovissimo SUV della Casa italiana, progettato per trasformare le esperienze di guida di tutti i giorni in qualcosa di eccezionale, e selezionato da Barbie per abbinarsi al suo stile di vita multiforme che va da un incontro di lavoro a un evento glamour.

La Barbie Maserati Grecale, come edizione Fuoriserie ultra-limitata, sarà disponibile solo in due unità personalizzate a livello globale: una svelata ieri sera come uno dei Neiman Marcus Fantasy Gifts 2022 alla serata di lancio del rivenditore di lusso a Los Angeles. Per questa edizione esclusiva per gli Stati Uniti, una parte del prezzo di vendita andrà a beneficio del Barbie Dream Gap Project, l’iniziativa globale in corso del marchio Barbie che collabora con enti di beneficenza per aiutare a fornire pari opportunità e rimuovere le barriere per le ragazze. Ulteriori dettagli riguardanti la seconda unità personalizzata saranno annunciati nel 2023.

La Maserati Grecale di Barbie è un’opera d’arte progettata nell’ambito del programma di personalizzazione Fuoriserie del Tridente, che consente agli amanti dell’auto di esprimere la loro passione e creatività nella creazione della loro ultima auto di lusso italiana, secondo il loro stile e gusto unici.

Questa audace Fuoriserie Maserati Grecale è una versione Trofeo che pulsa di pura adrenalina grazie al suo potente motore V6 Nettuno da 530 CV. In pieno stile Barbie, un’espressione della sua iconica tonalità rosa copre quasi ogni centimetro dell’auto da sogno con sottili linee giallo acido, ispirate all’eredità delle corse del Tridente.

Gli esterni del SUV, decorati con il logo Barbie, sono sigillati con un soprabito iridescente che rivela un incredibile effetto arcobaleno in una bella giornata di sole. I suoi eleganti interni neri sono caratterizzati da sedili, cruscotti, tappeti e portiere interamente in pelle, impreziositi da cuciture rosa, nonché poggiatesta marchiati con l’esclusivo badge “B”.

