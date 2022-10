Finali Mondiali Ferrari 2022: programma e curiosità

Motori delle “rosse” pronti a rombare per le Finali Mondiali Ferrari 2022, in programma dal 25 al 31 ottobre. Sarà l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola ad accogliere l’atto finale dei vari campionati monomarca del “cavallino rampante”, che negli scorsi mesi si sono svolti in giro per il mondo. All’orizzonte si profila un evento internazionale di altissimo profilo.

Sul piano agonistico, l’appuntamento clou sarà rappresentato dalle sfide conclusive dei Ferrari Challenge, per laureare i campioni del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell. Gli appassionati potranno giovarsi anche dell’azione di tante auto del marchio: dalle monoposto del programma F1 Clienti alle hypercar del Programma XX, passando per le vetture del Club Competizioni GT. Ricco il parterre di modelli stradali, che decoreranno il paddock del circuito in riva al Santerno.

Come recita il sito ufficiale della casa di Maranello, agli appassionati di motori sarà garantito l’accesso ad alcune tribune di Imola: giovedì 27 e venerdì 28 in forma gratuita; sabato 29 e domenica 30, invece, previo acquisto di un biglietto tramite il portale ticketone. Tutte le informazioni utili a pianificare l’esperienza si trovano su finalimondiali.ferrari.com. La grande festa rossa all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” sarà impreziosita dal debutto della Ferrari LMH, destinata ai campionati endurance e alla 24 Ore di Le Mans del prossimo anno. Questo il programma delle Finali Mondiali 2022.

Martedì 25 ottobre

18.00 Ferrari Challenge Team Managers’ Briefing

8.30 8.50 Club Challenge Track Recognition

9.00 12.00 Club Challenge Private Practice 180′

14.00 17.00 Club Challenge Private Practice 180′

Mercoledì 26 ottobre

9.00 9.50 Ferrari Challenge EU P Test 1 50′

10.00 11.20 Ferrari Challenge NA + APAC Test 1 80′

11.30 12.20 Ferrari Challenge EU S Test 1 50′

12.30 12.55 Corse Clienti Shakedown 25′

14.00 14.50 Ferrari Challenge EU P Test 2 50′

15.00 16.20 Ferrari Challenge NA + APAC Test 2 80′

16.30 17.20 Ferrari Challenge EU S Test 2 50′

17.30 17.55 Corse Clienti Shakedown 25′

Giovedì 27 ottobre

8.00 15.30 Ferrari Challenge Admin & Tech Checks

9.00 F1 Clienti & XX Programme Drivers’ Briefing

10.15 Ferrari Challenge EU P + APAC Drivers’ Briefing

11.30 Ferrari Challenge EU S Drivers’ Briefing

14.00 Ferrari Challenge NA Drivers’ Briefing

8.30 8.50 F1 Clienti & XX Programme Track Recognition 20′

9.00 10.00 Ferrari Challenge EU S Free Practice 60′

10.15 11.10 XX Programme Private Practice 25′ (5′) 25′

11.25 12.25 Ferrari Challenge EU P + APAC Free Practice 60′

12.40 13.25 F1 Clienti Private Practice 20′ (5′) 20′

14.25 15.20 XX Programme Private Practice 25′ (5′) 25′

15.35 16.35 Ferrari Challenge NA Free Practice 60′

16.50 17.35 F1 Clienti Private Practice 20′ (5′) 20′

17.45 18.30 Attività Sportive GT Hot Laps 45′

Venerdì 28 ottobre

9.00 F1 Clienti & XX Programme Drivers’ Briefing

8.30 9.00 Ferrari Challenge EU S Qualifying 1 30′

9.10 10.05 XX Programme Private Practice 25′ (5′) 25′

10.15 10.45 Ferrari Challenge NA Qualifying 1 30′

10.55 11.40 F1 Clienti Private Practice 20′ (5′) 20′

11.50 12.20 Ferrari Challenge EU P + APAC Qualifying 1 30′

12.30 13.25 XX Programme Private Practice 25′ (5′) 25′

14.00 – Ferrari Challenge EU S Race 1 30′

15.00 15.45 F1 Clienti Private Practice 20′ (5′) 20′

16.20 – Ferrari Challenge NA Race 1 30′

17.30 – Ferrari Challenge EU P + APAC Race 1 30′

18.30 19.15 Attività Sportive GT Hot Laps 45′

Sabato 29 ottobre

8.30 9.00 Ferrari Challenge EU P + APAC Qualifying 2 30′

9.10 10.05 XX Programme Private Practice 25′ (5′) 25′

10.15 10.45 Ferrari Challenge NA Qualifying 2 30′

10.55 11.40 F1 Clienti Private Practice 20′ (5′) 20′

11.50 12.20 Ferrari Challenge EU S Qualifying 2 30′

12.30 13.25 XX Programme Private Practice 25′ (5′) 25′

14.00 – Ferrari Challenge EU P + APAC Race 2 30′

15.00 15.45 F1 Clienti Private Practice 20′ (5′) 20′

16.20 – Ferrari Challenge NA Race 2 30′

17.30 – Ferrari Challenge EU S Race 2 30′

18.30 19.15 Attività Sportive GT Hot Laps 45′

Domenica 30 ottobre

9.00 – Ferrari Challenge Coppa Shell AM Finale Mondiale 30′

10.10 – Ferrari Challenge Coppa Shell Finale Mondiale 30′

11.20 – Ferrari Challenge Trofeo Pirelli & AM Finale Mondiale 30′

12.45 – Ferrari Show & Official Picture –

14.30 15.20 XX Programme Private Practice 50′

15.35 16.20 F1 Clienti Private Practice 20′ (5′) 20′

16.35 17.35 Club Competizioni GT Private Practice 60′

17.50 18.50 Attività Sportive GT Hot laps 60′

Lunedì 31 ottobre

9.00 13.00 Club Competizioni GT Private Practice 240′

13.05 14.25 Attività Sportive GT Media Activities 80′

14.30 18.30 Club Competizioni GT Private Practice 240′

Fonte | Ferrari.com