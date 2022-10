Ferrari LMH: debutto a fine ottobre alle Finali Mondiali

L’attesa che separa il mondo dal ritorno nei prototipi per l’endurance a marchio Ferrari sta per concludersi. Il Cavallino Rampante ha infatti appena annunciato che la nuova Ferrari LMH, destinata alla categoria Le Mans Hypercar del WEC e alla 24 Ore di Le Mans, sarà presentata presso l’iconico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

L’occasione è quella delle Finali Mondiali 2022, ovvero l’evento che più importante a conclusione della stagione delle attività in pista del Cavallino Rampante. Le Finali Mondiali Ferrari si svolgeranno quest’anno proprio presso il tracciato imolese, dal 25 al 31 ottobre prossimi; l’occasione per assistere alla presentazione della nuova Ferrari LMH sarà nello specifico relegata al prossimo 30 ottobre.

Qualche mese dopo l’esordio a Fiorano dello scorso 6 luglio, la Ferrari LMH girerà in pista e potrà essere ammirata dal vivo; è un momento storico importantissimo per il Cavallino Rampante, visto che il ritorno ufficiale nell’Endurance, a partire dal prossimo anno, coincide con i 50 anni dall’ultima volta nelle competizioni di durata della Ferrari con la 312 PB.

La Ferrari LMH è attesa a Imola il 30 ottobre prossimo

La Ferrari LMH, che aveva debuttato a Fiorano tra le mani di Alessandro Pier Guidi e Nicklas Nielsen, tornerà ad Imola per il debutto ufficiale dopo esserci stata nei mesi scorsi e dopo essere rientrata da Portimao, stavolta in Portogallo. Fino ad ora il prototipo destinato all’endurance è stato visto con la caratteristica livrea camuffata che ha il compito di nascondere i tanti dettagli che vedremo soltanto a fine ottobre. In ogni caso, dalle prime immagini è stato possibile intuire le forme generali della nuova Ferrari LMH e alcuni dettagli difficili da nascondere anche con la pellicola camuffante.

Se l’esordio, in tema di presentazione, è fissato appunto per il 30 ottobre a Imola quello definitivo in gara nel FIA WEC sarà messo a punto durante la 1000 Miglia di Sebring del prossimo 17 marzo 2023. Nel frattempo, sulla base di quanto ammesso da Antonello Coletta, Responsabile delle Competizioni GT di Ferrari, alla sezione italiana di Motorsport.com, il prototipo ha percorso fino a qui oltre 10.000 chilometri di test; non c’è tuttavia un limite massimo, visto che la complessità del progetto impone agli uomini del Cavallino Rampante di proseguire con i test fino a quando sarà possibile per arrivare competitivi alla prima di Sebring.

Sebbene i piloti che porteranno in pista la Ferrari LMH saranno scelti fra quelli già a disposizione del comparto GT del Cavallino Rampante, non è ancora nota la formazione ufficiale. Secondo quanto espresso ancora a Motorsport.com dallo stesso Coletta, la formazione ufficiale dei piloti che prenderanno parte al programma della LMH non sarà comunque svelata a Imola a fine ottobre ma piuttosto a “fine anno”. A Imola esordirà anche la nuova Ferrari 296 GT3 destinata a prendere il posto della 488 GT3 nelle competizioni destinate alle Gran Turismo che di recente ha superato il traguardo delle 500 vittorie totali.