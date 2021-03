Ferrari FXX-K Evo: due esemplari in azione sul circuito di Misano | Video

La Ferrari FXX-K Evo è senza dubbio una delle supercar più impressionanti sviluppate dalla casa automobilistica modenese per via delle sue caratteristiche tecniche.

Il gruppo propulsore è capace di produrre una potenza massima pari a 1050 CV di cui solo 860 CV provengono dal motore V12 aspirato da 6.2 litri mentre i restanti 190 CV provengono da un motore elettrico.

Ferrari FXX-K Evo: la supercar ibrida mostra la sua potenza sul tracciato di Misano

Gli ingegneri di Maranello hanno deciso di installare sulla FXX-K Evo il sistema di recupero dell’energia cinetica HYKERS. Entrambi i powertrain sono in grado di generare assieme una coppia massima pari a 900 nm. Parliamo sicuramente di numeri davvero impressionanti per una supercar che pesa 90 kg in meno de LaFerrari.

A parte il gruppo propulsore ibrido, la Ferrari FXX-K Evo è dotata di altre caratteristiche top come ad esempio il cambio F1 a doppia frizione a 7 marce, le sospensioni anteriori a triangoli sovrapposti, quelle posteriori multi-link, un’aerodinamica attiva con un carico di 540 kg a 200 km/h e un set di pneumatici Pirelli con tanto di sensori che permettono di monitorare l’accelerazione longitudinale, laterale e radiale e temperatura e pressione degli stessi.

Rispetto alla FXX-K, la versione Evoluzione porta con sé diverse modifiche nel peso e nell’aerodinamica tramite una maggiore lavorazione della fibra di carbonio. Uno dei cambiamenti più evidenti è il nuovo alettone posteriore fisso con profilo biplano abbinato a una pinna che funge da deriva verticale e da supporto a tre generatori di vortici a delta.

Dopo la galleria fotografica trovate una clip pubblicata su YouTube da Italiansupercarvideo che ci mostra in azione sul circuito di Misano due esemplari della Ferrari FXX-K Evo, uno blu con numero 27 e l’altro azzurro con numero 67.

