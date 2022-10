Jeep Wrangler 4xe: richiamate migliaia di unità

Un cattivo fissaggio relativo ad alcuni pacchi batteria nei veicoli ibridi plug-in Jeep Wrangler 4xe del 2022 e 2023 sta causando il surriscaldamento e la perdita di potenza dei fuoristrada. Un avviso di richiamo è stato pubblicato questo mese per ben 13.722 Wrangler plug-in, ma Jeep (e la società madre Stellantis) stima che solo il 35 per cento di quei veicoli abbia il dispositivo di fissaggio errato attaccato al pacco batteria. I dispositivi di fissaggio fissano il fusibile da 200 A nel pacco ad alta tensione.

Primo richiamo per Jeep Wrangler 4xe: ecco cosa sta accadendo

I fusibili surriscaldati alla fine si guastano e quindi l’auto perde potenza senza alcun avviso per il conducente. Jeep ha affermato che potrebbe esserci del rumore proveniente dal pacco batteria e i conducenti potrebbero notare un cambiamento nella guidabilità. La spia di malfunzionamento potrebbe accendersi.

Jeep ha una soluzione pronta dopo che i clienti potenzialmente interessati hanno portato i PHEV per l’ispezione. Una volta determinato che il fusibile della batteria ha il dispositivo di fissaggio errato, Jeep sostituirà il gruppo fusibile con il dispositivo di fissaggio corretto. In caso di carbonizzazione o scolorimento, Jeep sostituirà l’intera unità del pacco batteria di Jeep Wrangler 4xe. Se qualcuno ha effettuato riparazioni legate a questo problema prima che il richiamo fosse terminato, Jeep dice che rimborserà quei costi.

Non sono stati ancora segnalati incidenti o lesioni dovute al surriscaldamento di queste unità di Jeep Wrangler, ma la casa automobilistica americana ha ricevuto una dozzina di segnalazioni del problema da marzo 2022. Jeep Wrangler 4xe di base, con circa 40 km di autonomia della batteria pura, parte da 79.500 euro per il modello del 2023. Non sappiamo se vi sono casi anche in Italia. Il richiamo riguarda infatti gli Stati Uniti.

