Alfa Romeo: marchio premium in più rapida crescita in Spagna

Il direttore generale di Alfa Romeo in Spagna, Francesco Colonnese prevede un futuro promettente per il marchio del biscione in quel paese. Secondo Colonnese, il brand milanese è il marchio premium in più rapida crescita in Spagna. ” A luglio abbiamo raggiunto DS, ad agosto Cupra (che per noi è un competitor molto importante anche se non è un marchio premium) e a settembre abbiamo raggiunto Tesla”, ha dichiarato. I dati gli danno ragione.

Alfa Romeo è il brand premium che cresce più velocemente in Spagna grazie soprattutto a Tonale

Con 1.971 unità consegnate fino a settembre, Alfa Romeo ha accumulato un aumento delle vendite del 43,3 per cento, mentre DS è cresciuta del 28,4 per cento (3.439 unità), Cupra è cresciuta del 36,2 per cento (10.491 consegne) e Tesla del 40 per cento (3.279 unità).

L’obiettivo di Alfa Romeo è continuare a crescere nel mercato spagnolo fino a raggiungere un incremento del 100 per cento entro la fine dell’anno. Il lancio del SUV Tonale è stato provvidenziale, anche se non è l’unico motivo del grande salto del marchio. Logicamente è stato facile crescere così tanto perché ora abbiamo un modello in più rispetto a prima, ma è anche per il buon lavoro che abbiamo fatto con il resto della gamma. La Spagna è uno dei paesi in cui Stelvio e Giulia crescono meglio”, spiega Colonnese.

Per ampliare la gamma di Tonale e soddisfare gli ambiziosi obiettivi di Alfa Romeo in Spagna, il marchio del Biscione ha appena lanciato due nuove versioni del SUV compatto: una con motore diesel da 130 CV e un’altra con motore a benzina da 160 CV e un sistema Mild Hybrid da 48 volt.

E a novembre arriverà un’altra versione ibrida plug-in della Tonale, che sarà il primo modello elettrificato dell’Alfa Romeo nei suoi 112 anni di storia. Con etichetta ZERO, la versione PHEV del Tonale avrà un’autonomia elettrica fino a 80 chilometri. Per queste nuove versioni, il brand promette tempi medi di consegna di 12 settimane , anche se in questo momento il tempo di attesa è di circa 16 settimane.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulietta: potrebbe essere questo il suo design? [Render]