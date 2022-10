Nuova Alfa Romeo Giulietta: potrebbe essere questo il suo design? [Render]

Nuova Alfa Romeo Giulietta purtroppo al momento è uno di quei modelli che non sono stati ancora confermati dai dirigenti del Biscione per quanto concerne la futura gamma dello storico marchio milanese.

L’auto infatti non si presterebbe a quelle che sono le velleità del marchio del Biscione che Stellantis vorrebbe trasformare in una sorta di brand premium globale e per il quale dunque serviranno solo ed esclusivamente auto che possano avere mercato in tutto il mondo per fare breccia soprattutto in mercati fondamentali per la crescita del Brand come ad esempio Cina e soprattutto Stati Uniti.

Sarà questo il design della nuova Alfa Romeo Giulietta che per il momento è solo un’ipotesi?

Nonostante ciò la vettura continua ad avere molti estimatori in Europa e sono davvero tanti i clienti del Biscione che si augurano in futuro di rivedere sul mercato una nuova Alfa Romeo Giulietta. Non è un caso che questo modello, sebbene non abbia assolutamente il futuro assicurato, sia una di quelle che maggiormente offre spunto ai vari artisti digitali e designer per immaginare come sarebbe una nuova generazione.

L’ultima ipotesi di questo tipo arriva dal designer Salvatore Lepore che ha provato a fornire la sua ipotesi su quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto. A giudicare dai commenti dei vari social, l’artista sembra essere riuscito a cogliere quelli che sono i desideri dei fan di questa auto per quanto riguarda una futura generazione.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta rappresenterebbe una sorta di alternativa ad Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato e sicuramente in Europa avrebbe molto mercato. Considerato che Alfa Romeo ha le piattaforme e la tecnologia per realizzare questa auto con estrema facilità, il suo arrivo in futuro potrebbe non essere un’idea poi così strampalata.

Del resto lo stesso numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha detto proprio l’altro giorno che Alfa Romeo ha già i conti in ordine e sta facendo molti utili prima ancora del lancio delle prossime novità. Quindi i margini per allargare ulteriormente la gamma del Biscione sembrano esserci tutti.

