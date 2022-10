Fiat: due nuovi SUV nel 2023 e nel 2025

Fiat nei prossimi anni lancerà numerose novità Tra queste l’attesa futura generazione di Panda che dovrebbe arrivare nel 2024 e che sarà prodotta quasi sicuramente in Serbia. Tra le novità attesi anche due SUV. Il primo lo vedremo molto presto. Si parla del primo trimestre del 2023 per la sua presentazione anche se si presume che per l’arrivo sul mercato dovremo aspettare la seconda metà del 2023.

Fiat: nel 2023 e nel 2025 la sua gamma si arricchirà con due nuovi SUV

Questo modello riporterà Fiat nel segmento B del mercato da dove la casa italiana manca dal 2018 anno in cui uscì di scena Fiat Punto. Non è ancora chiaro come questo modello si chiamerà. In proposito ci sono diverse ipotesi. Tra queste nuova 600, Fiat Panda SUV, Fiat Uno Cross ma non si escludono sorprese. Il modello nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotto in Polonia a Tychy insieme a Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV.

Le dimensioni saranno simili a quelle di Jeep Avenger quindi una lunghezza di circa 410 cm. Il SUV dovrebbe avere forme squadrate ed essere ispirato alla concept car Fiat Centoventi. L’auto arriverà sul mercato con motore elettrico al 100 per cento ma ci saranno anche versioni ibride e a benzina.

Nel 2025 sarà la volta di un secondo SUV per Fiat. Su tratterà di quello che viene definito come erede di 500X. Il nome anche in questo caso non è ancora certo. C’è chi parla di Fiat 500XL, di nuova 600 o di un nome del tutto inedito. Sembra invece difficile che il veicolo si chiamerà 500X.

Questa vettura avrà una lunghezza intorno ai 440 cm. Per quanto riguarda la piattaforma ancora non sappiamo se sarà realizzata su una versione allungata della CMP o sulla nuova STLA Medium. L’auto dovrebbe arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Secondo alcuni questo modello potrebbe sostituire anche la Fiat Tipo ed essere prodotto a Bursa in Turchia.

Per il momento però si tratta di semplici indiscrezioni. Vedremo se nelle prossime settimane emergeranno notizie più certe a proposito di questi due attesi SUV della principale casa automobilistica italiana che di certo nei prossimi anni proverà ad essere protagonista nel segmento auto a livello globale.

