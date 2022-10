Nuova Fiat Panda: riuscirà a rimpiazzare Fiat Punto nel cuore degli italiani?

Nuova Fiat Panda è una delle auto più attese tra quelle che faranno parte della futura gamma della principale casa automobilistica italiana. Con la futura generazione l’auto cambierà segmento riportando Fiat con una supermini nel segmento B dai tempi di Fiat Punto, che come sappiamo è uscita di produzione nel 2018. In tanti si domandano se con questa auto Fiat riuscirà a recuperare una parte dei clienti persi dopo l’abbandono del segmento con l’uscita di scena di Punto.

Nuova Fiat Panda: la futura generazione permetterà a Fiat di conquistare il segmento B del mercato auto dopo l’addio di Punto?

Con il successo della nuova Fiat Panda la casa automobilistica torinese potrebbe conquistare nuove fette di mercato, cosa che potrebbe rappresentare un notevole miglioramento della sua quota in Europa. Inoltre la nuova Panda sarà un’auto globale che a differenza del modello attuale sarà venduta in tutto il mondo.

La vettura dunque dovrà avere le caratteristiche giuste per fare breccia nei cuori dei clienti non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. Ricordiamo che la nuova Fiat Panda non sarà prodotta in Italia. Infatti quando l’attuale generazione uscirà di produzione, a Pomigliano si produrranno solo auto premium mentre la nuova generazione di Panda sposterà la sua produzione nell’est Europa. SI parla in particolare dello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.

La nuova Fiat Panda sarà costruita sulla piattaforma STLA Small e avrà sia versioni elettriche al 100 per cento che con motore a combustione.

Se inizialmente si pensava che il design sarebbe derivato dalla concept car Centoventi, una nuova scuola di pensiero dice che questo modello potrebbe avere un aspetto più accattivante, per differenziarsi maggiormente dal B-SUV che Fiat svelerà nel corso del primo trimestre del 2023 e che sarà prodotto a Tychy in Polonia.

Vedremo dunque su questo modello che novità arriveranno nei prossimi mesi e soprattutto se l’auto avrà le carte in regola per prendere il posto di Fiat Punto nel cuore degli italiani.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: seconda auto più venduta in Brasile nella prima metà di ottobre