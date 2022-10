Fiat 1000Tipla di Vilebrequin star del Salone di Parigi

La Fiat 1000Tipla di Vilebrequin di cui si parla ormai da molti mesi è una delle principali star di questa edizione 2022 del salone dell’auto di Parigi. Sylvain e Pierre, del canale YouTube Vilebrequin, hanno scelto il salone parigino per la prima apparizione pubblica del loro 1000Tipla.

La storia è bellissima. Nel 2018, gli YouTuber hanno acquisito una Fiat Multipla per produrre alcuni contenuti. Lanciata nel 1998, questa vettura è conosciuta in tutto il mondo per il suo stile eccentrico e per i suoi tre posti davanti. Negli ultimi 25 anni, Fiat Multipla è stata resa popolare in particolare da Clarkson, May e Top Gear UK di Hammond.

Due anni dopo, il progetto assume un’altra dimensione. I due amici della catena Vilebrequin (che conta oltre 2 milioni di abbonati) annunciano il progetto per la realizzazione di una Fiat Multipla da 1.000 CV chiamata Fiat 1000Tipla Vilebrquin.

Una scommessa completamente folle che è stata fatta online. Inizialmente gli YouTuber speravano di raccogliere € 50.000. Ma l’entusiasmo per il progetto è stato tale che il bottino raccolto è salito a 300.000 euro in 24 ore. Alla fine, per questo progetto è stato raccolto più di 1 milione di euro.

Per produrre la Fiat 1000Tipla, Vilebrequin ha collaborato con il team W‑Auto Sport sul circuito di Magny-Cours. A parte alcuni elementi ripresi dal modello originale, come i loghi, i gruppi ottici tondi o le luci a livello dei montanti, nulla si è conservato della Multipla normale.

Sviluppato da Kei Miura, il body kit trasforma letteralmente la macchina. I parafanghi sono stati allargati per ospitare cerchi firmati Work Wheels, con un enorme offset. La parte anteriore riceve una lama e un’enorme presa d’aria sul cofano.

Nella parte posteriore, un’ala sovradimensionata è posizionata per abbassare la Fiat 1000Tipla a terra. Al centro del bagagliaio, i quattro terminali di scarico stile Pagani sprigionano il suono demoniaco del V8 americano alloggiato nella macchina.

Perché sì, sotto questo pazzo kit di messa a punto si nasconde una Corvette C7 ZO6. Originariamente destinata alla rottamazione, l’auto sportiva americana ha permesso agli YouToubers di recuperare il motore V8 da 6,2 litri da 660 CV. Dopo molte modifiche – che per il momento rimangono sconosciute – la 1000Tipla ha raggiunto i 1.000 CV.

Non possiamo che salutare questo folle progetto portato avanti da Vilebrequin e dai suoi partner. Una macchina che viene esposta al Salone di Parigi, vicinissima agli stand del gruppo Peugeot (Stellantis) e Renault, unici rappresentanti delle maggiori case automobilistiche. Ricordiamo che in questa edizione 2022 sono assenti i marchi tedeschi, italiani e anche coreani.

