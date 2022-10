Nuova Lancia Thema: il suo ritorno è possibile? [Render]

Nuova Lancia Thema potrebbe in futuro tornare nella gamma della casa automobilistica piemontese come ammiraglia del brand premium del gruppo Stellantis. Questo è l’auspicio che molti tra i fan di Lancia fanno per il futuro del marchio che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha intenzione di rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto in Europa.

Ecco come viene immaginata una nuova Lancia Thema che potrebbe tornare in caso di rilancio di Lancia

Nei prossimi anni infatti è atteso l’arrivo di tre nuovi modelli: le nuove generazioni di Ypsilon e Delta e un crossover che fungerà da ammiraglia e che forse si chiamerà Aurelia. Con queste tre auto la casa italiana dovrebbe occupare circa il 50 per cento dello spazio nel segmento premium europeo. Se le cose dovessero andare per il verso giusto dopo il 2028 ci potrebbe essere spazio per nuovi modelli nella gamma di Lancia. Tra questi sono in tanti ad ipotizzare il ritorno di una nuova Lancia Thema.

A proposito di una nuova Lancia Thema, sul web nei giorni scorsi è apparso un nuovo render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello qualora realmente Lancia decidesse in futuro di riportarla sul mercato. Si tratta dell’ipotesi del designer digitale Andrea Bonamore che in queste ore sul web sta ricevendo molti apprezzamenti tra i numerosi fan della casa automobilistica piemontese.

Vedremo dunque nei prossimi anni che novità arriveranno da Lancia e se la possibilità di rivedere un simile modello sul mercato si concretizzerà per davvero per la casa automobilistica italiana considerata da Stellantis uno dei suoi tre marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

