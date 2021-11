La nuova Lancia Aurelia sarà così?

Si parla tanto ultimamente della nuova Lancia Aurelia. ciò avviene da quando il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha dichiarato che la vettura sarà una delle prime 3 novità che la casa piemontese lancerà sul mercato nei prossimi anni. L’auto che deriverà da una famosa vettura del passato di Lancia sarà però completamente diversa assumendo le forme di un SUV.

Ecco come sarà la nuova Lancia Aurelia che arriverà nel 2026

Qui vi mostriamo come potrebbe essere l’aspetto della nuova Lancia Aurelia sulla base di quelle che sono le poche cose che per il momento si conoscono del futuro SUV della casa automobilistica premium del gruppo Stellantis. Come le altre auto del costruttore piemontese anche Aurelia punterà tutto su eleganza e stile. Queste infatti saranno le due caratteristiche che ritroveremo un po’ in tutti i futuri modelli di Lancia.

Per il momento sappiamo che la nuova Lancia Aurelia sarà lanciata nel corso dell’anno 2026 e sarà il secondo modello del nuovo corso di Lancia dopo la city car Ypsilon che arriverà nel 2024. La vettura al pari di tutte le altre auto di Lancia verrà commercializzata nei principali mercati auto d’Europa. Il SUV sorgerà sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. La lunghezza di questo modello dovrebbe essere di circa 460 cm anche se ovviamente su questo occorre aspettare per essere sicuri al 100 per cento.

La nuova Lancia Aurelia arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Questa vettura dovrebbe avere un’autonomia di circa 700 km con una ricarica completa. Per quanto riguarda le versioni e i range di potenza si vocifera che questa futura auto del marchio Lancia avrà potenze che andranno dai 200 cavalli per i modelli base fino ai 400 delle versioni top di gamma.

Essendo Lancia un marchio premium, così come più volte ricordato dai responsabili di Stellantis negli ultimi mesi, la nuova Lancia Aurelia avrà un prezzo adeguato al suo rango. Questo significa che presumibilmente l’auto avrà un prezzo di partenza di circa 40/45 mila euro, cifra che ovviamente salirà di molto per quello che concerne le versioni top di gamma.

In particolare si dice che questa vettura punterà forte sul lusso per i suoi interni in cui verranno utilizzati materiali di pregio come pelle e Alcantara. Del resto parliamo della prima auto davvero premium che il marchio italiano lancerà sul mercato dato che prima arriverà solo la piccola Ypsilon.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo futuro e atteso modello di Lancia nel corso dei prossimi mesi. Di sicuro con il nuovo piano industriale di Stellantis su questa auto arriveranno novità importanti.

