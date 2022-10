Peugeot: le future auto avranno carrozzerie non convenzionali

I futuri modelli Peugeot imiteranno la nuova 408 con carrozzerie non convenzionali, secondo il capo designer dell’azienda, Matthias Hossann. Parlando con la stampa al Salone di Parigi, Hossann ha evidenziato i vantaggi della silhouette non convenzionale della Peugeot 408 – vale a dire che la sua altezza da terra rialzata e l’ampia serra aumentano la praticità, mentre la sua linea del tetto slanciata promuove l’efficienza e ha affermato che i futuri modelli seguiranno l’esempio.

Le future auto di Peugeot imiteranno la nuova 408

Alla domanda sul motivo per cui è importante ripensare le categorizzazioni dei veicoli tradizionali, Hossann ha affermato che “ogni prodotto che stiamo progettando deve essere un prodotto mondiale”, sottolineando che la Cina, un mercato chiave per Peugeot, non è più la roccaforte delle berline di una volta, tale è la tendenza globale verso i SUV.

Ha affermato che l’attuale Peugeot 508, lanciata nel 2018, è stato il primo passo verso “l’evoluzione della tradizionale berlina”, con la sua silhouette in stile coupé e il suo focus sportivo. Quando si è trattato di progettare la 408, i designer di Peugeot hanno scoperto che “c’era uno spazio bianco tra la berlina tradizionale e il SUV, e in questo spazio bianco non volevamo fare solo un crossover berlina con alcune parti in plastica su di esso, volevamo davvero fare qualcos’altro”.

La nuova Peugeot 408 fa parte di una mossa per soddisfare un mercato di riferimento che, afferma Hossann, desidera “una nuova esperienza” quando acquista un’auto. “Non vogliamo più essere attaccati alle tradizionali berline o SUV “, ha detto. ” Vogliamo spingere per il futuro di Peugeot, quindi ogni volta che progettiamo una nuova auto, vogliamo sfidare le sagome conservatrici a cui siamo abituati”.

Si è fermato prima di confermare se ogni modello futuro sarebbe stato a cavallo di più segmenti ovviamente come il 408, ma ha sottolineato l’etica “non tradizionale” dietro il design di ciascuna Peugeot attuale e ha affermato che sarà enfatizzata nella prossima generazione di auto.

