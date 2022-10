Peugeot accelera la sua crescita in un importante mercato

Stellantis sta accelerando la sua crescita in Turchia. Mentre i marchi del Gruppo PSA, Peugeot, Opel, Citroen e DS in particolare, hanno annunciato quest’anno ambiziosi obiettivi di crescita per il mercato turco. D’altra parte, la recente performance di successo della Turchia continua a portare a Istanbul i CEO globali di Stellantis. Dopo Opel, Citroen e DS, Linda Jackson, CEO globale di Peugeot, ha visitato la Turchia la scorsa settimana. Linda Jackson ha rilasciato importanti dichiarazioni sul mercato turco.

Peugeot: il CEO Linda Jackson in visita in Turchia parla delle future strategie nel paese

Linda Jackson, che ha anche tenuto una conferenza stampa durante la sua visita in Turchia, alla domanda sulla visita degli amministratori delegati globali dei marchi Stellantis in Turchia, ha dichiarato: “Perché i manager globali di Citroën, DS, Opel e Peugeot hanno a cuore la Turchia e vedono un potenziale importante qui”, ha detto.

Sottolineando che Peugeot è particolarmente focalizzata in Europa, ma vuole diventare un marchio più internazionale, Jackson ha detto: “Ci sono 2 regioni importanti per noi per il raggiungimento di questo obiettivo. La regione sudamericana e la regione del Medio Oriente e dell’Africa, a cui è collegata anche la Turchia“, ha affermato.

Sottolineando che il 29% del volume delle vendite di Stellantis nella regione del Medio Oriente e dell’Africa proviene dalla Turchia, Jackson ha affermato: “Peugeot è una parte importante di questo. In altre parole, un terzo delle vendite in Medio Oriente proviene dalla Turchia. Quindi ovviamente siamo in Turchia, perché la Turchia è importante per noi. Ma come ho detto. Come marchio, dobbiamo garantire questo movimento al rialzo su scala più ampia”.

Peugeot punta a rendere la Turchia il quinto mercato più grande tra 140 paesi. Linda Jackson, CEO di Peugeot Global, ha dichiarato: “La Turchia era al 5° posto in passato. Quindi voglio di nuovo risalire dal 7° posto al 5° posto”. In questo contesto, la casa automobilistica del leone mira a battere un record storico con 57 mila vendite l’anno prossimo e raggiungere una quota di mercato del 7,4 per cento. Oltre ai modelli SUV, 308, 408 e veicoli commerciali leggeri giocheranno un ruolo importante nel raggiungimento di questi obiettivi.

