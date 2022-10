Lancia Fulvia Coupe HF 2JZ: pronta per dominare le peggiori salite [RENDER]

Con l’arrivo della nuova Ypsilon nel 2024 il gruppo Stellantis cercherà di ridare lustro a un marchio storico, capace di sfornare durante la sua lunga e affascinante storia una serie di esemplari mitici. Tra i veicoli assurti all’olimpo è d’obbligo menzionare la Lancia Fulvia, qui ricostruita da un artista virtuale in 3D, Sean Demetros, meglio conosciuto sul web con il nome d’arte di demetr0s_designs. Nessun dettaglio della riproduzione digitale viene trascurato. Ogni tessera del puzzle è curata in modo maniacale, come già il pixel master aveva abituato i suoi follower attraverso le precedenti creazioni.

Lancia Fulvia Coupe HF 2JZ: l’auto che non ha paura

Di norma, Demetros punta ai modelli Made in Usa. Difatti, all’inizio della scorsa primavera ne ha proposta una ricca sfilza. Presentò una suggestiva Jeep Wrangler JK a doppio turbo, un restomod della Dodge Charger “miscelato” con l’Hellcat, una Formula Drift Pontiac Trans Am, un’artistica Ford Mustang Fox Body, una Shelby Daytona forte di un’aerodinamica inverosimile in fibra di carbonio e, ciliegina sulla torta, una Corvette C6 ispirata alla Formula 1.

Quindi, il “papà” della singolare Lancia Fulvia qui illustrata ha profuso energie nei bolidi giapponesi durante l’estate. Tra i lavori proposti un’Acura NSX con porte tubolari, una Toyota GR Supra Pizza Planet concepita in stile Toy Story, e una Mitsubishi Lancer Evo X, forgiata da un kit widebody ad hoc per apparire in fibra di carbonio rosa.

Adesso, la fantasia galoppa selvaggia riguardo alle europee. Si è partita da un’ampia e aggressiva Porsche “K-Man” (718 Cayman) dall’assetto ribassato su ruote Rotiform DAB arancioni e, appunto, la Lancia Fulvia Coupe HF protagonista. La seconda è un pezzo di storia tricolore, fabbricato per oltre dieci anni, introdotto nel 1963 e ritirato nel 1976, proposta pure in “tenuta da battaglia”. Stavolta l’originale creazione la vede in un mix insieme alla Toyota 2JZ.

La Lancia Fulvia Coupe HF 2JZ mira a sfidare la Hoonipigasus da 1.400 CV di Ken Block. Dotata di un kit aerodinamico estremo widebody, sfodera un equipaggiamento idoneo ad affrontare le scalate più ripide e insidiose. Una autentica temeraria, che non conosce la parola “paura”, nemmeno nelle condizioni stradali peggiori. Sarebbe splendido se una vettura del genere prendesse sul serio forma…