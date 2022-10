Alfa Romeo e Lancia: nei prossimi anni il riscatto

Alfa Romeo e Lancia finalmente nei prossimi anni potranno ottenere l’agognato riscatto dopo un periodo piuttosto lungo di oblio o quasi. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione, dopo il SUV Alfa Romeo Tonale, nel 2024 sarà la volta di un altro SUV ancora più compatto che sarà prodotto in Polonia e dovrebbe essere presentato a marzo 2024. Nel 2025 dovrebbe toccare alla nuova generazione di Giulia e nel 2026 al nuovo Alfa Romeo Stelvio.

Nei prossimi anni avverrà il riscatto di Alfa Romeo e Lancia

Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia, che però a quanto pare non sarà un SUV ma una sorta di mix tra un’auto a ruote alte e una berlina. Prima di tutte queste novità ad inizio 2023 sarà svelata una concept car di una futura auto sportiva in edizione limitata che molto probabilmente sarà portata sul mercato nel 2025. Assai improbabile invece l’arrivo di una nuova Giulietta e di una nuova MiTo.

Per quanto riguarda invece Lancia nel 2024 avverrà il ritorno in Europa con il lancio della nuova generazione di Ypsilon che sarà prodotta forse in Spagna su piattaforma CMP avrà anche una versione completamente elettrica e sarà venduta in Spagna, Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi. La vettura avrà una lunghezza di circa 4 metri e un look totalmente rinnovato fatto per allargare la platea dei suoi clienti.

A seguire nel 2026 toccherà ad un crossover che sarà prodotto su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Con una lunghezza di circa 460 cm sarà la nuova ammiraglia della casa automobilistica piemontese e sarà solo elettrica. Infine nel 2028 toccherà alla nuova Lancia Delta. L’auto sarà fedele al suo celebre antenato con un design geometrico, sportivo e muscolare, la piattaforma sarà sempre la STLA Medium e la sua lunghezza sarà circa 440cm.

Con queste auto finalmente dovrebbe avvenire il riscatto di Alfa Romeo e Lancia che dovrebbero tornare a dire la loro nel segmento premium del mercato auto. Alfa Romeo a livello globale, Lancia invece per iniziare in Europa ma non si esclude che se le cose andranno per il verso giusto anche il brand piemontese in futuro possa diventare un marchio premium globale. Vedremo dunque quali novità arriveranno nei prossimi anni da parte del gruppo Stellantis a proposito di questi due importanti brand automobilistici.

