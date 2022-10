Alfa Romeo Tonale: buone recensioni negli USA

Alfa Romeo Tonale si prepara a sbarcare negli Stati Uniti. Non è stato ancora ufficialmente confermato quando il nuovo SUV arriverà su quel mercato ma si ipotizza tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Nel frattempo la stampa specializzata americana ha avuto la possibilità di provare il nuovo SUV di segmento C nella versione mild-Hybrid in attesa della PHEV che dovrebbe essere svelata il mese prossimo.

La stampa è concorde nel ritenere che Alfa Romeo Tonale potrebbe essere il modello della svolta negli USA

Le prime recensioni su Alfa Romeo Tonale da parte della stampa americana sono abbastanza positive. Ad esempio il sito Carscoops pensa che questo modello potrebbe effettivamente essere quello giusto per la riscossa del Biscione nel difficile mercato americano.

Il sito ha messo in evidenza come pregi principali del modello il design. Molto apprezzato da quelle parti ma anche lo spazio interno davvero generoso per la categoria. Inoltre c’è stato un netto miglioramento nella qualità degli interni cosa che in passato all’estero veniva considerata il vero tallone d’Achille delle auto della casa milanese. Convince meno il motore ibrido giudicato non così scattante come ci si potrebbe aspettare da una vettura di Alfa Romeo.

Si tratta di considerazioni simili a quelle di altri giornalisti nord americani che hanno provato Alfa Romeo Tonale. Tutti però sono concordi nel ritenere che questo sarà il modello della svolta per il Biscione negli Stati Uniti per il semplice motivo che si andrà a collocare in un segmento di mercato tra i più popolari.

Mentre con Giulia e Stelvio Alfa Romeo copriva solo il 15% del mercato premium, adesso raggiungerà il 40 per cento e con il futuro B-SUV addirittura il 70%. Inevitabilmente i numeri di vendita del marchio negli Stati Uniti e un po’ in tutto il mondo sono destinati a crescere e non di poco.

