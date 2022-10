Alfa Romeo e Jeep nuove in abbonamento con Stellantis &You in Germania

Ancora più marchi sono ora disponibili con l’abbonamento auto Stellantis &You: la rete di filiali Stellantis in Germania ha ulteriormente ampliato la propria selezione e aggiunto modelli Alfa Romeo e Jeep al portafoglio. È iniziata anche l’integrazione del marchio Fiat. Ciò significa che presto i clienti potranno scegliere il veicolo dei loro sogni tra sette marchi Stellantis.

Alfa Romeo e Jeep: in Germania si amplia ulteriormente la gamma di veicoli in abbonamento con Stellantis & You

“Copriremo l’intera varietà di Stellantis – e quindi la gamma completa di segmenti e tipi di trasmissione. Naturalmente, abbiamo anche alcuni veicoli commerciali, quindi tutti troveranno il veicolo giusto con noi”, sottolinea Cyril Coat-Schneider, Rent Manager Stellantis & You, Sales and Services Germany.

L’abbonamento auto Stellantis &You è flessibile con durata compresa tra un mese e un anno. È anche semplice: i clienti selezionano semplicemente il modello sulla piattaforma che meglio si adatta alle loro esigenze in quel momento. E’ possibile sapere subito quanto velocemente sarà disponibile il modello e scegliere la durata e il numero di chilometri gratuiti mensili. Se si accetta il ​​prezzo corrispondente, si deve cliccare su “Richiedi veicolo”. La filiale quindi invia un’offerta. Una volta firmato il contratto il veicolo può essere ritirato in una delle 35 località a livello nazionale.

I plus dell’abbonamento auto comprendono anche i prezzi trasparenti: la tariffa mensile comprende tutti i costi di circolazione del veicolo, a parte il rifornimento e l’addebito, ovvero l’assicurazione casco totale, la tassa di circolazione, gli pneumatici invernali ed estivi e la revisione.

Nel 2021 Stellantis &You Germany, nata dalla fusione di PSA Retail e FCA Motor Village, ha venduto quasi 36.000 veicoli nuovi e usati. A questo si sono aggiunte 417.000 ore di servizio post-vendita. Nel 2021 nel suo complesso, Stellantis & You ha rappresentato il 6,1% delle vendite di veicoli nuovi del Gruppo Stellantis in Germania.

