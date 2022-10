Jeep Renegade non vende più come prima in Brasile per colpa di Fiat

Da quando è apparsa in Brasile, la Jeep Renegade è diventata una beniamina del pubblico. Il suo stile da SUV squadrato, dal forte appeal visivo, ma amichevole in termini di maneggevolezza, ha conquistato quasi immediatamente il consumatore brasiliano. Ancora oggi il Brasile è il paese in cui il modello ha la sua migliore performance di vendita in tutto il mondo.

In Brasile calano le vendite di Jeep Renegade e la colpa è dei nuovi SUV di Fiat

Nel corso degli anni, ci siamo abituati a vedere il Renegade sempre in lotta per essere il SUV più venduto nel paese. Ma questa cosa non sta accadendo più nel 2022. Sicuramente i suoi tassi di immatricolazione continuano a far invidia a molti rivali, con 37.550 accumulati da gennaio a settembre e una media di 4.172 al mese.

Tuttavia, per un prodotto che l’anno scorso ha venduto quasi 74.000 unità, con una media di 6.159 al mese, i numeri attuali non hanno più un grande impatto. In effetti, le medie di vendita della Jeep Renegade non sono peggiori quest’anno rispetto al 2017 e 18, anni in cui ha perso terreno a favore del fratello Compass.

In quegli anni il calo delle vendite di Jeep Renegade era stato calcolato per fare spazio a un prodotto più grande e più costoso costruito sulla stessa piattaforma. Poi, Stellantis ha saputo regolare i due prodotti e ha iniziato a capitalizzare entrambi, in modo molto forte, negli ultimi anni.

Questa volta lo scenario è simile, ma non così tanto. Con la gamma 2022, Jeep Renegade subisce modifiche che ne riducono la gamma di versioni, sostituendo i veterani turbodiesel 1.8 E.torQ e 2.0 Multijet con i Turbo 270 (1.3 turboflex), in configurazioni automatiche 4×2 a sei rapporti o in una variante 4×4 senza precedenti con cambio automatico a nove rapporti.

Di conseguenza, la sua fascia di prezzo si è ridotta con il SUV di Jeep che ha rinunciato alle versioni più economiche. Con l’arrivo della Fiat Pulse, la situazione di Renegade si è fatta più difficile. Ora, con Fastback, si prevede che le differenze di prezzo con Compass diventino ancora più ridotte. E il motivo è abbastanza semplice: Fiat Fastback occupa sostanzialmente la stessa gamma del Renegade (da R $ 130.000 a R $ 160.000), ma è un prodotto molto più redditizio.

Dopotutto, mentre il Renegade utilizza la più robusta piattaforma Small Wide 4×4, il Fastback utilizza un’evoluzione della base Argo e Cronos MP, modelli di dimensioni compatte e un appeal più popolare.

Basta entrare nell’uno e nell’altro per sentire le differenze di raffinatezza tra di loro. Sì, la Fastback ha dinamiche interessanti e un bagagliaio gigante, ma non si avvicina al livello di sofisticazione della cugina in termini di costruzione della carrozzeria, finiture interne, comfort, insonorizzazione e sospensioni. Insomma Jeep Renegade in Brasile sembra destinato a lasciare spazio ai più economici SUV di Fiat diventando più un prodotto di nicchia.

