Fiat 500 elettrica vince un altro premio nel Regno Unito

Fiat 500 completamente elettrica ha aggiunto un altro riconoscimento al suo impressionante elenco di premi, vincendo il Best Small Electric Car agli annuali Parkers New Car Awards, in associazione con il marchio Bauer. Questo è il secondo anno in cui la 500 completamente elettrica vince questa categoria ai premi.

I giudici hanno elogiato l’auto per il suo stile elegante e semplice, la tecnologia aggiornata e l’esperienza di guida scattante. La 500 completamente elettrica è il primo veicolo completamente elettrico di Fiat, che offre una gamma di caratteristiche best-in-class come tecnologie di guida autonoma di livello 2, una varietà di opzioni di batteria e un’ampia gamma di guida fino a 300 km, la più lunga autonomia di qualsiasi city car elettrica sul mercato.

L’auto beneficia anche di funzionalità di ricarica rapida, che consentono alla batteria di ricaricarsi fino all’80% di autonomia in soli 35 minuti. Inoltre, 30 miglia di autonomia richiedono solo cinque minuti. Keith Adams, redattore di Parkers Magazine, ha dichiarato: “Potrebbe essere vista come una graziosa city car, ma non sottovalutarla, perché la Fiat 500 funziona davvero come un’auto elettrica e non solo come accessorio di moda”.

“Sfreccia elegantemente in città con tutto lo stile e l’eleganza di una 500 a benzina, ma ora offre un’esperienza di guida silenziosa e serena. Esistono due diverse dimensioni della batteria, una ricarica dell’80% richiederà solo 30 minuti utilizzando un caricabatterie rapido ed è così buono che anche l’anno scorso ha conquistato il primo posto in questa categoria.

Greg Taylor, amministratore delegato del Regno Unito di Fiat e Abarth, ha dichiarato: “La Fiat 500 completamente elettrica continua a fare scalpore tra gli esperti del settore. Una miriade di caratteristiche best-in-class, come la guida autonoma di livello 2, un’impressionante autonomia di guida, oltre a più livelli di allestimento, non sorprende che la 500 completamente elettrica continui ad attirare l’attenzione degli esperti del settore”.

Nel 2022, la 500 completamente elettrica è già stata nominata Small Electric Car of the Year (What Car?), Best City Car (Auto Express), Best Electric City Car (Ecocar Electrified), Best Small Car (Autocar) e City Car dell’anno (GQ Awards).

