Nuova Fiat 500X: cresce di dimensioni e conferma il suo stile? [Render]

Il sito Carscoops nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo render che mostra come potrebbe apparire la nuova Fiat 500X, seconda generazione del celebre modello di Fiat che dovrebbe debuttare tra il 2024 e il 2025. Il render che vi mostriamo è una creazione del designer e artista digitale Jean Francois Hubert/SB-Medien.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat 500X nel 2025

Fiat 500X è uno dei modelli che da più tempo fanno parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Basti pensare che questo crossover utilizza ancora la piattaforma Small Wide dell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles. In effetti, il modello è stato introdotto nel 2014 in coppia con la Jeep Renegade e ancora oggi viene venduto con un discreto successo dopo aver subito un restyling di metà carriera nel 2018. Dunque sembra giunto il momento di vedere una nuova generazione di questo crossover destinato ad avere ancora un ruolo importante all’interno della gamma della casa automobilistica torinese.

Anche se è ancora presto per parlare di stile dal momento che non c’è stato alcun avvistamento per le strade di prototipi della nuova Fiat 500X, sul web i render che provano ad immaginare l’aspetto di questo SUV sono davvero tanti. Come si evince da quanto accaduto con la nuova Fiat 500 elettrica, la casa automobilistica italiana probabilmente manterrà le linee dal sapore retrò della 500X, che saranno però integrate con spunti stilistici moderni.

Fiat ha recentemente annunciato una struttura di allestimento semplificata per le sue auto, quindi anche la nuova Fiat 500X dovrebbe disporre di un solo allestimento con tre pacchetti con cui personalizzare il veicolo.

Il fatto che la nuova Fiat 500X crescerà di dimensioni arrivando ad avere una lunghezza di circa 440 cm avrà un effetto positivo sullo spazio dell’abitacolo. Così, la nuova 500X diventerà più adatta alle famiglie con più spazio per i passeggeri posteriori e un bagagliaio più grande per i loro bagagli. La tecnologia standard della gamma Fiat sarà inclusa nell’equipaggiamento, con una cabina di pilotaggio digitale, l’ultimo infotainment e una gamma di ADAS.

Per questo modello Fiat utilizzerà la piattaforma STLA Medium. Il modello secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere prodotto in Turchia anche se a proposito di ciò conviene aspettare notizie ufficiali.

In termini di propulsori, la nuova Fiat 500X punterà forte sull’elettrificazione. Ci sarà almeno un’opzione mild-hybrid. Inoltre non mancherà una versione elettrica del crossover che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe addirittura sostituire non solo la 500X ma anche la Tipo. vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità trapeleranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.

