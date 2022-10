Nuova Alfa Romeo Spider: sarà questo il suo design?

Nuova Alfa Romeo Spider è uno di quei modelli di cui si parla puntualmente quando si ipotizza il futuro della casa automobilistica milanese. Al momento non ci sono notizie certe sul suo ritorno anche se il CEO del Biscione Imparato ha lasciato intendere qualche speranza di rivedere l’erede di Duetto, qualora le cose dovessero andare per Alfa Romeo in una certa maniera, ci sarebbe.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Spider

Nel frattempo abbiamo saputo che nel corso del primo trimestre del prossimo anno Alfa Romeo presenterà una nuova concept car di una vettura sportiva. Si dovrebbe trattare di una coupé che qualcuno vorrebbe erede della mitica Alfa Romeo 33 Stradale anche se in verità al momento non vi sono conferme ufficiali che si possa trattare proprio di un modello di questo tipo. Certamente non sarà la nuova Duetto che però secondo i soliti bene informati potrebbe arrivare più avanti se le cose per il Biscione dovessero andare in una certa maniera.

Nel frattempo sul web nelle scorse ore è apparso un nuovo render che ipotizza una futura vettura sportiva cabrio a due posti di Alfa Romeo che deriva molto chiaramente dalla 4C uscita di produzione negli scorsi anni ma alcuni tocchi estetici che conferiscono al veicolo una maggiore somiglianza con quelle che sono le ultime novità della gamma della casa automobilistica del Biscione ed in primis il SUV Alfa Romeo Tonale.

Ovviamente si tratta di una semplice ipotesi che difficilmente troverà riscontro nella realtà, ma ad ogni modo rappresenta pur sempre un indizio di quello che nei prossimi anni possiamo aspettarci da Alfa Romeo nel caso in cui il Biscione nel frattempo si sarà trasformato in un brand premium globale come vorrebbe il gruppo Stellantis.

