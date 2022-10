Nuova Fiat Panda 2024: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Nuova Fiat Panda è una delle prossime novità che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica torinese. La vettura dovrebbe essere presentata nel corso del 2023 per poi arrivare sul mercato nel 2024.

Ecco tutto quello che sappiamo a proposito della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda dovrebbe essere un’auto molto diversa dal modello attuale. Il veicolo infatti nascerà sulla piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e avrà dimensioni maggiori rispetto alla vettura di oggi arrivando a misurare una lunghezza di circa 4 metri.

Anche il luogo di produzione sarà diverso. Infatti mentre la Panda attuale viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, la nuova Fiat Panda sarà prodotta all’estero in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa.

Si è parlato anche di Trnava in Slovacchia ma a quanto pare in pole position dovrebbe essere lo stabilimento di Kragujevac in Serbia dove nei mesi scorsi Stellantis ha confermato importanti investimenti per la produzione di una vettura elettrica che dovrebbe essere proprio la nuova Panda.

La nuova Fiat Panda arriverà sul mercato in versione completamente elettrica. Infatti Fiat vuole trasformarsi in una sorta di Tesla del popolo e questo sarà uno dei primi modelli che daranno il via a questa trasformazione. L’auto inoltre avrà un design vicino a quello della concept car Fiat Centoventi mostrata a Ginevra nel 2019.

Di recente dalla Francia è arrivata l’indiscrezione che anche la nuova Citroen C3 sarà ispirata dalla nuova Fiat Panda. Le due auto condivideranno molte cose, dal design, alla piattaforma fino alla gamma di motori.

Infine segnaliamo anche che la futura Panda sarà un’auto globale. Questo significa che non sarà fatta per essere commercializzata solo in Europa come avviene adesso ma anche in altri continenti come America Latina e Nord America dove Fiat vuole continuare ad essere presente sul mercato nonostante i modesti risultati di vendita degli ultimi anni.

