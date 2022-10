Jeep: leadership nel segmento dei SUV a settembre in Brasile

A fine settembre Jeep ha riconquistato la leadership dei SUV, con 10.874 unità immatricolate. Inoltre il SUV Commander ha battuto un altro record e ha ottenuto la sua migliore quota di mercato tra i D-SUV da quando è stato lanciato.

Anche a settembre Jeep è leader nelle vendite di SUV in Brasile

Se consideriamo l’intero 2022 in Brasile, Jeep si conferma il leader nelle vendite di SUV, con il 20,1 per cento della quota di mercato nel segmento. In totale, sono 99.053 i veicoli immatricolati dal marchio nei primi nove mesi dell’anno, il che garantisce a Jeep una quota del 7,1 per cento del mercato automobilistico totale nel 2022.

E Commander ha stabilito un nuovo record a settembre, questa volta nella quota del suo segmento. Il modello guidava facilmente il segmento dei D-SUV, con quasi il triplo rispetto al modello che si trova al secondo posto. Sono stati venduti 2.064 veicoli con una quota di mercato del 37,3 per cento, che rappresenta la sua quota maggiore nel segmento da quando è stato lanciato. Nel 2022 la Jeep Commander ha già venduto 15.544 unità.

Anche Compass ha fatto bene e ha guidato la sua categoria a settembre. Sono stati venduti 5.047 veicoli con una quota del 40,9 per cento nel segmento dei C-SUV. Da inizio anno, il modello ha 45.766 immatricolazioni e una quota di mercato del 41,4 per cento nel segmento.

La Jeep Renegade ha chiuso il mese con 3.755 unità vendute e 37.555 da inizio anno, con una quota dell’11,3 per cento nel segmento dei B-SUV. Insomma si tratta di un ottimo momento per la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis che già con il marchio Fiat domina il mercato auto brasiliano in generale.

