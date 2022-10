Jeep: marchio di auto usate più inaffidabile secondo un sondaggio in UK

Jeep è stato nominato il produttore di automobili più inaffidabile in seguito a un sondaggio condotto su quasi 25.000 proprietari. What Car? ha interrogato i proprietari di auto usate fino a cinque anni sulla frequenza con cui le loro auto si erano guastate negli ultimi due anni.

Jeep è risultata essere il marchio di auto usate più inaffidabili secondo un sondaggio di What Car? nel Regno Unito

L’indagine sull’affidabilità ha chiesto quanto tempo hanno impiegato per le riparazioni e quanto costano per ottenere un punteggio complessivo su 100. Più alto è il punteggio, più affidabile è il marchio automobilistico: Jeep ha ottenuto solo il 77 per cento. I singoli modelli Jeep sono stati stroncati durante il sondaggio dai proprietari per la loro inaffidabilità.

Il secondo produttore più inaffidabile è stato Land Rover con un punteggio dell’81,4 per cento. La Land Rover Discovery è stata etichettata come il modello usato più inaffidabile quando il sondaggio è stato rivelato la scorsa settimana. La terza casa automobilistica più inaffidabile è stata la Fiat, stroncata anche dai proprietari nel sondaggio a causa di guasti assai frequenti.

Jim Holder, direttore editoriale di What Car?, ha dichiarato in proposito: “Gli ultimi tre posti nella nostra classifica sull’affidabilità sono purtroppo familiari e raccontano una storia di aziende che promettono ripetutamente di fare meglio, ma che sembrano non cambiare mai”.

“Jeep è risultata essere la più inaffidabile con una serie terribile di risultati e un punteggio davvero basso. I continui problemi di Land Rover evidenziano ancora una volta la disconnessione tra i valori del marchio e la desiderabilità dei suoi veicoli e l’esperienza di proprietà. Nonostante ciò, continua a farla franca vendendo un gran numero di auto estremamente redditizie.”

