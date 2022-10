Ferrari sotto attacco da parte di hacker

Arrivano brutte notizie per la Ferrari. Nelle scorse ore infatti la casa automobilistica del cavallino rampante è stata vittima di un attacco hacker, con la sottrazione di ben sette gigabyte di informazioni. Il gruppo informatico RansonEXX si è assunto la responsabilità di aver rubato le informazioni dell’azienda, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Ferrari: sotto attacco di hacker, rubati al cavallino rampante sette gigabyte di informazioni

A quanto pare gli hacker hanno messo le mani su documenti interni, schede tecniche, istruzioni di riparazione e altri documenti. Secondo il quotidiano, gli hacker potrebbero aver utilizzato un ransomware. Questa non è la prima volta che i documenti Ferrari sono stati violati. In precedenza, un altro gruppo informatico ha avuto accesso ai server della società di ingegneria Speroni, che fornisce componenti per auto sportive per Ferrari, Lamborghini e Maserati.

L’attacco è arrivato poco dopo che Bitdefender ha annunciato una partnership pubblicitaria pluriennale con la Scuderia Ferrari in F1. Per portare a termine l’attacco hacker è stato utilizzato il ransomware RansomEXX, Si tratta di un sistema già purtroppo noto alle cronache italiane dato che nell’estate del 2021 era stato utilizzato per mettere fuori uso il sistema di prenotazione dei vaccini nella regione Lazio.

Generalmente questo tipo di furto avviene allo scopo di richiedere in un secondo momento un riscatto per consentire ai proprietari degli archivi di accedere nuovamente ai documenti crittografati. Se il riscatto non viene pagato, gli hacker pubblicano tutti i dati rubati. La prima ricostruzione dell’attacco subito dalla casa automobilistica di Maranello è stata fornita dal sito Red Hot Cyber che è specializzato in cybersicurezza.

Il malware RansomEXX è stato già usato in parecchie occasioni in cui gli hacker hanno attaccato strutture informatiche in Italia. Il precedente più importante risale all’estate dello scorso anno, quando si verificò uno degli attacchi più gravi nella storia della pubblica amministrazione del nostro paese.

Le conseguenze dell’attacco sono state davvero gravi tanto che i servizi informatici nella regione sono rimasti bloccati per molti giorni. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a proposito di questo attacco aveva scritto che gli hacker avevano colpito i sistemi informatici di LazioCrea creando grossi grattacapi. Insomma un bel guaio per la casa automobilistica del cavallino rampante. Vedremo che notizie arriveranno nelle prossime ore a proposito di questa situazione.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Purosangue Carabinieri: anche il primo SUV nella storia del cavallino rampante si arruola?