Ferrari Purosangue Carabinieri: anche il SUV del cavallino si arruola?

Ferrari Purosangue carabinieri è il render realizzato dal noto designer e artista digitale Ascariss Design che ha provato ad immaginare come sarebbe il nuovo SUV della casa automobilistica italiana, primo modello di questo tipo nella storia del cavallino rampante, con una livrea con i tipici colori dell’arma e tutte le caratteristiche che normalmente contraddistinguono un’auto facente parte della flotta dei carabinieri.

Ecco il render di Ascariss Design che ha provato ad ipotizzare Ferrari Purosangue Carabinieri

Questo render di Ferrari Purosangue carabinieri di Ascariss Design è realizzato davvero molto bene è fornisce una ricostruzione particolarmente realistica di come sarebbe questo modello. L’idea che una vettura della casa automobilistica del cavallino rampante possa far parte della gamma di auto in dotazione alle forze dell’ordine italiane può sembrare strano a più di qualcuno.

In realtà però è già successo di recente che una super car entrasse nella dotazione delle forze dell’ordine italiane. E’ questo il caso di una Lamborghini Huracan utilizzata per il trasporto urgente di organi da un ospedale ad un altro. Altre funzioni di auto di questo tipo potrebbero essere di rappresentanza o per operazioni speciali.

La stessa Ferrari ha già messo alcune auto a disposizione dei Carabinieri. E’ accaduto negli anni ’60 con due Ferrari 250 GT/E che si caratterizzavano per la presenza di un motore V12 da 3 litri con ben 235 CV. Chissà che questo connubio tra il cavallino rampante e l’Arma dei Carabinieri non si rinnovi dopo tutti questi anni con il primo SUV della Ferrari. Del resto per le caratteristiche che ha Ferrari Purosangue si presterebbe bene alle funzioni per cui potrebbe venire utilizzato.

Ricordiamo che Ferrari Purosangue è stato presentato il mese scorso. Il suo debutto lungamente atteso ha fatto molto scalpore. Le vendite del SUV sono già iniziate con il modello che avrebbe già esaurito tutte le scorte nonostante un prezzo di partenza di 390 mila euro.

