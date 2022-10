Chrysler Pacifica Hybrid: Stellantis ha risolto un grave problema

Stellantis venerdì ha dichiarato di aver trovato un rimedio per un richiamo relativo ad alcuni minivan Chrysler Pacifica Hybrid dopo che più di una dozzina di unità del modello avevano preso fuoco. La casa automobilistica afferma di aver identificato condizioni che potenzialmente precedono un incendio, che la correzione risolve.

Chrysler Pacifica Hybrid: Stellantis ha risolto il problema incendi che aveva colpito alcuni esemplari

Stellantis sta invitando i suoi rivenditori ad aggiornare il software del modulo di controllo del pacco batteria ad alta tensione per monitorare lo stato del pacco batteria per condizioni che potrebbero causare un incendio. I rivenditori inoltre ispezioneranno e sostituiranno, se necessario, il pacco batteria. Il tempo di riparazione stimato è compreso tra uno e due giorni e non ci sono costi per i proprietari del veicolo, che riceveranno una vettura di cortesia durante la manutenzione del veicolo.

“Stellantis ha convalidato il suo rimedio e inizierà a informare i clienti interessati sulla disponibilità del servizio alla fine della prossima settimana”, ha affermato il portavoce Eric Mayne in una nota. “Il rimedio consentirà ai clienti di riprendere il funzionamento del veicolo come indicato nei manuali dei loro proprietari. Stellantis esorta i clienti a seguire le istruzioni su qualsiasi notifica di richiamo che ricevono”.

Il richiamo che Stellantis aveva effettuato nei mesi scorsi riguardava 19.808 veicoli degli anni modello 2017 e 2018. Altri due incendi, di cui uno con ferite lievi, sono stati segnalati da quando la società a febbraio ha dichiarato di aver sentito parlare di 12 incendi. In quei 12 casi, i minivan erano parcheggiati e spenti. Otto erano collegati ai caricabatterie quando hanno preso fuoco. Non sono stati segnalati feriti o incidenti in questi 12 casi.

All’epoca, Stellantis non aveva una soluzione, ma consigliava ai clienti di evitare di caricarli e di parcheggiare lontano da strutture e altri veicoli. Il minivan Chrysler Pacifica Hybrid utilizza batterie da 16 kilowattora prodotte dallo stabilimento LGES in Olanda nel Michigan occidentale.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: negoziati diretti coi fornitori per risolvere problemi di approvvigionamento