Stellantis: negoziati diretti coi fornitori per risolvere problemi di approvvigionamento

Analogamente a qualsiasi altra azienda operante nell’industria delle quattro ruote sulla scena internazionale, pure Stellantis deve vedersela con le criticità derivanti dai problemi di approvvigionamento. Le condizioni esterne, di cui siamo ben a conoscenza, arrecano un pesante danno alle compagnie e non è dato sapere quando tutto ciò avrà finalmente un epilogo. Si spera che la minaccia rientri presto, ma le notizie lasciano presagire il contrario. Purtroppo, i disagi sofferti negli ultimi mesi vanno avanti senza soluzione di continuità, a cominciare dal conflitto in terra Ucraina per l’invasione del corpo militare russo.

Stellantis: le idee per fronteggiare le criticità di produzione

In particolare, Stellantis e le compagnie del medesimo ramo operativo hanno dovuto rallentare i ritmi rispetto al passato poiché falcidiati dalla carenza di microchip. Addirittura, in alcune circostanze, è stato un passo obbligato quello di arrestare la fabbricazione di nuovi veicoli presso le fabbriche sparse nel mondo.

Date le difficoltà riscontrate, Stellantis sta valutando azioni senza precedenti allo scopo di rafforzare il suo accesso alle materie prime e ai componenti essenziali nella costruzioni dei mezzi. Il conglomerato fondato nel 2021 sta intrattenendo conversazioni con le compagnie produttrici di semiconduttori. Un passaggio anomalo date le normali procedure che hanno luogo nelle strutture adibite alla realizzazione delle auto, come ribadito nelle scorse ore dal numero uno di Citroen, il chief executive officer Vincent Cobée.

La società potrebbe anche arrivare ad acquistare fornitori di materie per batterie, così da assicurarsi un servizio affidabile, ha affermato l’alto dirigente. Stellantis sta esaminando le varie opzioni sul tavolo e il modello tradizionale di utilizzo di una catena per l’acquisto di materiali sta iniziando a rompersi, ha spiegato il numero uno del Double Chevron.

Quindi, Cobée ha sottolineato come il marchio diretto stiaa studiando varie opportunità per far fronte al disagio nel più breve tempo possibile. Ad esempio, una delle idee vagliate consiste nella sottoscrizione di un contratto d’acquisto esclusivo. Ma si pensa pure a costituire società con i fornitori investendo in nuove miniere o, ancora, il gruppo potrebbe procedere al relativo assorbimento. Insomma, attualmente Stellantis sta riflettendo sulle mosse future e non scarta nulla a priori.