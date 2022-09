Nuove Fiat Topolino, Panda, 500X e 600: tutte le novità in arrivo

Nuove Fiat Topolino, Panda, 500X e 600 dovrebbero essere le novità principali che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica torinese nei prossimi anni. Già a partire dal prossimo anno almeno due di queste auto saranno svelate. La prima vettura ad essere anticipata sarà quel famoso SUV compatto di cui ormai si parla da molto tempo. Ci riferiamo ovviamente a quel modello che sarà costruito su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo.

Nei prossimi anni il brand di Stellantis lancerà nuove Fiat Topolino, Panda, 500X e 600

Questo modello un nome ancora non lo ha anche se si dice che possa essere chiamato nuova Fiat 600. Sappiamo che avrà una lunghezza intorno ai 415 cm e arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica con autonomia intorno ai 400 km con una ricarica completa. L’auto dovrebbe essere ispirata alla concept car Fiat Centoventi mostrata nel 2019.

Come anticipato dal CEO di Stellantis Carlos Tavares nelle scorse settimane, questa però non sarà l’unica novità per Fiat nel 2023. Infatti è previsto il debutto anche di un altro modello. Al momento non è chiaro se si tratterà della nuova Fiat Topolino o della nuova Fiat Panda.

A nostro avviso sembra più probabile la seconda ipotesi. Infatti Tavares aveva parlato di due auto di segmento B. Infatti la nuova Panda si trasformerà in una supermini di 4 metri dicendo addio al segmento A. La sua produzione comunque dovrebbe iniziare solo nel 2024 e il luogo prescelto per la sua produzione dovrebbe essere la Serbia. L’auto comunque potrebbe essere prodotta anche in Brasile e venduta in tutto il mondo.

Quanto invece alla nuova Fiat Topolino, l’auto tornerà nelle vesti di quadriciclo elettrico leggero su base della Citroen AMI e il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024. Tra la fine del 2024 e l’inizio dell’anno successivo potremmo assistere ad un altro debutto. Ci riferiamo alla vettura che prenderà il posto della 500X ma forse anche della Tipo e che come quest’ultima sarà costruita in Turchia.

Questa auto su base della Citroen C4 sarà solo elettrica e avrà una lunghezza intorno ai 450 cm venendo realizzata su piattaforma STLA Medium. Infine segnaliamo che tra fine 2026 e prima parte del 2027 a Mirafiori inizierà la produzione della seconda generazione della Fiat 500 elettrica.

