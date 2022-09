Peugeot 408: sarà la star del Leone al Salone di Parigi 2022

Peugeot sarà presente al Salone di Parigi 2022, che sarà aperto al pubblico dal 18 al 23 ottobre. Sul suo stand, la nuova Peugeot 408 farà la parte del leone. La casa automobilistica francese intende utilizzare l’evento come trampolino di lancio per il lancio commerciale del suo nuovo veicolo. Tuttavia, la berlina “fastback” rialzata non sarà sola.

Peugeot 408: la vettura sarà la principale attrazione nello stand della casa del Leone

Peugeot prevede anche di ripetere la sua operazione di spettacolo virtuale, che ha lanciato nel 2020 per compensare la cancellazione del Salone di Parigi di quell’anno. Inoltre nello stand di Peugeot sarà presente l’installazione che è stata esposta lo scorso 4 agosto, fuori dal museo Louvre-Lens giustamente chiamata La Sphère. Si tratta di un globo trasparente in PVC flessibile gonfiato ad aria, trattenuto da un telaio metallico articolato elettricamente per ruotare l’auto che conteneva la nuova Peugeot 408 mostrandola da tutte le angolazioni.

Questa creazione sarà l’attrazione principale dello stand Peugeot all’Expo di Parigi, Porte de Versailles. Oltre all’esemplare presentato in questo lavoro, i visitatori potranno avvicinarsi a cinque altre Peugeot 408 in mostra. Peugeot ha selezionato con cura i modelli che saranno presenti nel suo stand parigino e solo una parte della gamma sarà presente.

Una Peugeot e-208 e una 508 PSE saranno le uniche auto stradali in esposizione oltre alla Peugeot 408 sopra menzionata. Oltre al costo al mq per gli espositori di tale manifestazione, va detto che Peugeot, come altri, sta affrontando serie difficoltà produttive, essendo costretta ad installare anche fanali posteriori vecchi nelle nuove 3008 e 5008. Non è facile, in questo contesto, presentare la gamma nella sua veste più moderna. Segnaliamo infine che anche una copia dell’hypercar ibrida 9X8 sarà presente al Salone di Parigi.

