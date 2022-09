Peugeot e-208: la city car elettrica diventa più potente ed efficiente

Dopo un primo aggiornamento a fine 2021, che ha aumentato la propria autonomia del 6,5% (+22 km), la Peugeot e-208 beneficerà di un importante cambiamento tecnologico nel 2023 per incorporare un nuovo motore.

La potenza massima sarà aumentare del 15%, da 136 CV (100 kW) a 156 CV (115 kW) mentre importanti interventi sull’efficienza ridurranno il consumo medio di energia a soli 12 kWh, aumentando l’autonomia del 10,5%, ovvero 38 km, per raggiungere i 400 km.

Peugeot e-208: la casa del Leone aggiorna la sua popolare city car elettrica

La e-208 presenta un aspetto moderno, propone caratteristiche all’avanguardia ed è molto divertente da guidare grazie alla sua tecnologia elettrica e al suo Peugeot i-Cockpit con volante compatto. Questo garantisce sensazioni dirette e una maneggevolezza senza pari.

Le sue numerose qualità ne hanno fatto un enorme successo agli occhi degli utenti. Dal suo lancio nel 2019 sono state prodotte quasi 110.000 unità, ma soprattutto la Peugeot e-208 è leader nelle vendite nel segmento B elettrico in Europa dall’inizio del 2022 e, nello stesso periodo, al primo posto in tutti i segmenti combinati di veicoli elettrici venduti in Francia.

Come detto ad inizio articolo, la Peugeot e-208 2023 adotterà una nuova motorizzazione. Offrirà quindi fino a 38 km e il 10,5% di autonomia in più, consentendo di raggiungere fino a 400 km nel ciclo WLTP.

La nuova versione della 208 completamente elettrica sarà dotata di un nuovo motore da 156 CV (+20 CV) e 260 Nm di coppia disponibili da 0 km/h per una reattività immediata. Il risultato è un piacere di guida ancora maggiore, senza vibrazioni, rumori, cambi di marcia, odori ed emissioni di CO2.

La nuova batteria da 51 kWh assicura fino a 400 km di autonomia

C’è anche una nuova batteria ad alto voltaggio più efficiente, con una capacità lorda di 51 kWh (48,1 kWh utili) e funzionamento a 400V. L’efficienza è stata al centro delle preoccupazioni dei designer per questo nuovo propulsore poiché tutti questi sviluppi consentono di puntare a un consumo energetico medio notevolmente basso di circa 12 kWh per 100 km.

A fine 2021, la vettura a zero emissioni aveva già beneficiato di un primo sviluppo tecnologico volto ad aumentarne l’efficienza, che le ha consentito di offrire fino a 362 km di autonomia (WLTP), 22 km in più rispetto alla primissima versione rilasciata a fine 2019.

Dal suo lancio e grazie a questi due sviluppi successivi, la Peugeot e-208 offre il 17,65% in più di autonomia e il 15% in meno di consumo energetico. La prima fase di ottimizzazione ha implementato una serie di misure, che ovviamente sono ancora presenti.

Fra queste abbiamo una pompa di calore abbinata a un sensore di umidità installato sopra il parabrezza che massimizza l’efficienza energetica del riscaldamento e dell’aria condizionata. Le informazioni trasmesse dal sensore consentono di controllare in modo più accurato il ricircolo dell’aria nell’abitacolo e, in definitiva, di preservare la quantità di energia contenuta nella batteria durante il riscaldamento e il mantenimento della temperatura all’interno del veicolo.

L’efficacia di questo primo sviluppo è particolarmente evidente a basse temperature esterne. Ma al di là dei sostanziali aumenti di autonomia nel ciclo WLTP, ci sono anche vantaggi significativi per l’utilizzo da parte dei clienti. Di cui 40 km nel traffico urbano a temperature prossime a 0°C.

È possibile utilizzare due diversi tipi di caricatori OBC

Per la Peugeot e-208 sono disponibili due tipi di caricatori di bordo, adatti a tutti gli usi e a tutte le soluzioni di ricarica. Di serie viene fornito un caricatore monofase da 7,4 kW e, come optional, un caricatore trifase da 11 kW. Inoltre, la Peugeot e-208 elettrica è in grado di ricaricare velocemente: da una colonnina pubblica da 100kW è possibile passare dal 20% all’80% in meno di 25 minuti.

Grazie a un pulsante posizionato sulla consolle centrale, il guidatore può selezionare una delle tre modalità di guida disponibili: Eco, Normal e Sport per aumentare l’autonomia o le prestazioni. Tramite la modalità Brake, attivabile da un altro pulsante sulla linea di comando del cambio, l’utente può anche aumentare il recupero dell’energia accentuando la decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore.

È disponibile anche una gamma di servizi per rendere più facile la vita quotidiana dei clienti. Ad esempio, abbiamo l’app MyPeugeot che consente ai clienti di comunicare con il proprio veicolo e programmare una ricarica remota o avviare il precondizionamento dell’abitacolo sempre da remoto.

Poi c’è l’app Free2Move eSolutions che permette agli utenti di pianificare il proprio viaggio, in particolare anticipando quando effettuare la ricarica poiché sono elencate le stazioni di ricarica lungo il percorso.