Maserati svela il suo nuovo concept store di Milano

Maserati sta rinnovando completamente la sua esperienza del cliente con un nuovo e audace concetto di vendita al dettaglio. Il nuovo store offre un ambiente immersivo, dinamico e multisensoriale che mostra il meglio di ciò che la Casa del Tridente ha da offrire. L’artigianato di qualità, famoso in tutto il mondo, e l’ospitalità decadente dell’Italia sono messi in mostra: stiamo parlando di un “bar di configurazione” dell’isola centrale che offre vini, succhi di frutta o caffè espresso in stile italiano non appena entri.

Maserati presenta il suo nuovo concept retail store di Milano

Situato nello storico ed elegante quartiere Magenta di Milano, il nuovo spazio dà vita al nuovo ambiente unico di Maserati “Sartoria/Officina”. Bilanciando perfettamente la grezza e potente complessità tecnica dell’ingegneria automobilistica con il tocco delicato e sofisticato dell’artigianato di lusso, il concetto ha al centro il design su misura.

Dall’esterno, l’attenzione degli spettatori viene catturata istantaneamente grazie alla vetrina con un unico veicolo posizionato davanti ad una parete a LED illuminata in maniera molto scenografica. All’interno, espositori di Cassina Custom Interiors e mobili sfusi sono utilizzati in combinazione con una tavolozza di colori caldi e terrosi che evocano le ricche sfumature dei centri storici della campagna italiana.

I clienti potranno inoltre beneficiare del nuovo programma di personalizzazione “Fuoriserie” di Maserati, creando l’auto dei propri sogni come un collezionista d’arte che acquista direttamente dall’interno del museo. I copriruota e i volanti sono esposti come gioielli dietro pannelli di vetro scorrevoli, mentre le auto stesse ricevono il trattamento da diva – come dovrebbero – occupando il centro della scena sotto i riflettori drammatici, come sculture in una galleria buia.

Lo studio di progettazione di esperienze con sede a New York Eight Inc., il cui ampio portafoglio comprende lavori per importanti marchi come Apple e Virgin Atlantic, è stato scelto da Maserati per contribuire a dare vita all’ambiente immersivo. “Ci siamo subito resi conto che Maserati è una piccola comunità affiatata di persone appassionate”, afferma Markus Nonn, design director di Eight Inc..

“Potresti chiederti perché un marchio dedichi così tanto impegno a una nuova esperienza di vendita al dettaglio fisica quando i clienti si spostano sempre più sulle piattaforme online. Tuttavia, da quando sono usciti dalla pandemia, i clienti non hanno abbandonato la vendita al dettaglio fisica, a differenza di quanto molti previsori si aspettavano.”

Il futuro della vendita al dettaglio dipende dalla capacità di un marchio di utilizzare la propria presenza fisica al dettaglio in modo flessibile e significativo. “Per troppo tempo i canali di vendita al dettaglio sono stati considerati separatamente.”

Dopo l’inaugurazione a Milano, la Casa del Tridente lancerà la sua nuova esperienza di vendita al dettaglio attraverso il suo portafoglio esistente di negozi in tutto il mondo. Hong Kong, Shanghai, Melbourne, Madrid e Berlino saranno rinnovate entro la fine dell’anno e molte altre località, tra cui Los Angeles, Toronto, Londra e Tokyo, seguiranno nel 2023.

