Jeep reinventa la griglia a 7 slot per l’era dei veicoli elettrici

I primi veicoli completamente elettrici di Jeep non hanno la caratteristica griglia a sette slot. Questo in quanto i veicoli elettrici non hanno motori che richiedono una griglia per la ventilazione. Eventuali vie di ventilazione si trovano in genere molto più in basso sulla fascia anteriore del veicolo per mantenere fresche le batterie sotto le assi del pavimento del veicolo. Ciò ha aperto la strada a interpretazioni più creative sul muso di un veicolo, nonché a un nuovo spazio nella zona anteriore.

Jeep costretta a reinventare la griglia a 7 slot con l’arrivo delle prime auto elettriche

L’eliminazione della tradizionale calandra, tuttavia, presenta un dilemma particolare per Jeep, che si appresta a lanciare i suoi primi veicoli elettrici a batteria a partire dal prossimo anno. Il marchio di SUV del gruppo Stellantis ha anticipato tre modelli completamente elettrici all’inizio di questo mese durante il suo 4xe Day per segnalare che ha intenzioni serie sui piani per trasformare metà delle sue vendite negli Stati Uniti in auto completamente elettriche e il 100% in Europa entro il 2030.

Forse più di qualsiasi altra marca di veicolo, l’identità di Jeep sta proprio nella sua griglia anteriore. La sua griglia a sette scanalature è nel suo logo. È apparsa su ogni iterazione dei suoi SUV sin dalla versione civile lanciata nel 1945.

“È il nostro cuore e la nostra anima”, ha dichiarato Christian Meunier, CEO di Jeep, dal salone dell’auto di Detroit una settimana dopo che il marchio ha presentato i suoi primi tre veicoli elettrici a batteria: l’Avenger a partire dal 2023, il Recon ispirato a Wrangler e il baby Wagoneer nome in codice “S” a partire dal 2024 che sarà disponibile a livello globale. “Non abbiamo intenzione di pasticciare con quello.”

Si potrebbe obiettare che Jeep stia effettivamente scherzando con la forma e la funzione del suo frontale, anche se in realtà sta semplicemente cercando di presentare un aspetto familiare attraverso l’uso dell’illuminazione a LED. “È una griglia a sette fessure senza funzionalità”, ha detto Meunier a proposito del design dei nuovi veicoli. “Si tratta davvero più di una questione di DNA e di estetica”.

Per ricreare l’impatto di tale eredità, i designer hanno scelto di utilizzare l’illuminazione. Ognuna delle tre future Jeep utilizza le luci in modo diverso, anche se nessuna ha una vera e propria griglia.

Su Recon e Avenger, l’illuminazione a LED viene utilizzata per offrire un aspetto più illuminato o retroilluminato. In futuro, Gilles ha affermato che l’illuminazione o il suo colore potrebbero essere un modo per differenziare veicoli in edizione speciale o i diversi anni di modello. I designer stanno cercando modi per utilizzare queste luci in maniera originale.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler Rubicon FarOut: il motore EcoDiesel saluta il mercato