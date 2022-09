Jeep Wrangler Rubicon FarOut: il motore EcoDiesel saluta il mercato

Jeep ha annunciato la fine della produzione della Wrangler con motore EcoDiesel lanciando l’esclusiva Jeep Wrangler Rubicon FarOut in edizione limitata nel mercato americano

Introdotta originariamente con il model year 2020, la Wrangler Rubicon EcoDiesel è stata la Wrangler più capace lanciata fino ad oggi con i suoi 600 Nm di coppia massima. Dal debutto della Wrangler EcoDiesel, la casa automobilistica americana ha introdotto la Jeep Wrangler Rubicon 392 con 477 CV e 637 Nm e la Jeep Wrangler Rubicon 4xe ibrida plug-in, che eroga 380 CV e 637 Nm e propone fino a 34 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una singola ricarica.

Jeep Wrangler Rubicon FarOut: svelata l’edizione limitata che rende omaggio all’EcoDiesel

Jim Morrison, vicepresidente senior e capo di Jeep Nord America, ha detto che Jeep ascolta sempre i suoi clienti ed è spinta a migliorare le sue leggendarie capacità 4×4. La speciale Wrangler Rubicon FarOut rappresenta il meglio con la tecnologia EcoDiesel sull’iconico fuoristrada.

La Jeep Wrangler continuerà ad essere disponibile con quattro diversi powertrain: turbo da 2 litri, V6 da 3.6 litri, V8 da 6.4 litri e 4xe ibrida plug-in. Per quanto riguarda il Gladiator, continuerà ad essere proposto l’EcoDiesel V6 da 3 litri oltre al V6 standard da 3.6 litri.

La Jeep Wrangler FarOut 2023 viene fornita di serie con le seguenti dotazioni: grafica Diesel 3.0L sul cofano motore, badge esclusivo “3.0 D”, esclusivi cerchi in alluminio da 17”, sedili in pelle nera con inserti rossi, Cold Weather Group, Trailer-Tow and Heavy-Duty Electrical Group, Safety Group, LED Lighting Group, alette del parafango in tinta con la carrozzeria, griglia nera satinata e tappetini all season.

La Jeep Wrangler Rubicon FarOut presenta assali anteriori e posteriori Dana 44 di terza generazione per attività pesanti, un rapporto al ponte di 3,73 e il transfer case Rock-Trac a 2 velocità con un rapporto di trasmissione ai bassi regimi di 4,0:1. La versione Rubicon FarOut è disponibile per l’ordine fino a novembre 2022, con consegne a partire dal quarto trimestre.