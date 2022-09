Citroen C3 Aircross Rip Curl: la serie speciale disponibile in Spagna

Citroen C3 Aircross riprende per la terza volta la firma Rip Curl. La nuova edizione speciale di questo SUV si ispira al blu del cielo e del mare, con diverse sfumature di blu all’esterno e all’interno. Questa nuova versione, basata sull’allestimento Shine, si arricchisce di un pacchetto colore “Blue Anodized” all’esterno, un nuovo ambiente interno “Blue Jeans”, oltre a un ricco equipaggiamento aggiuntivo che include elementi come i cerchi da 17 pollici. pollici Origami in nero, adesivi laterali “Rip Curl”, Citroën Connect Nav e finestrini laterali oscurati.

Citroen C3 Aircross Rip Curl: la nuova edizione speciale debutta in Spagna

Il SUV compatto di Citroën è un punto di riferimento nel suo segmento per la sua versatilità, modularità e spaziosità. Questi vantaggi si sposano perfettamente con la pratica degli sport all’aria aperta e la voglia di avventura. Pieno di carattere e invitandoti a fuggire con stile e relax, Citroen C3 Aircross Rip Curl è ora disponibile per l’ordine nel mercato spagnolo.

Il nuovo SUV Citroën C3 Aircross Rip Curl è in vendita attraverso il Citroën Store, in una procedura semplice e sicura che può essere completata in pochi passaggi con lo smartphone, e dove il cliente può godere di ulteriori 500 euro di vantaggio al momento dell’acquisto di questo veicolo.

“Questa nuova edizione di Citroen C3 Aircross Rip Curl si basa sulle versioni Shine scelte da oltre il 60% dei nostri clienti. Arricchita dai dinamici cerchi in lega da 17 pollici neri con taglio a diamante, questa nuova versione trasuda un tema oceanico, con un pacchetto di colori esterno blu anodizzato e un nuovo ambiente interno Blue Jeans stimolante e rilassato, combinato per migliorare il benessere a bordo ”, afferma Pierre Monferrini, Range Manager Citroën.

Con questo spirito, con una nuova atmosfera “Blue Jeans” a bordo, il SUV Rip Curl C3 Aircross offre relax e fascino. Spicca l’abitacolo interno, che offre un gioco di colori e materiali applicati alla plancia e ai rivestimenti.

Per quanto riguarda la gamma di motori, nel mercato spagnolo viene proposta con un motore benzina Puretech 110 e cambio manuale a 6 marce e con un motore diesel BlueHDi 110 associato anche ad un cambio manuale a 6 marce.

“Dal suo lancio nel 2017, Citroen C3 Aircross è diventato un attore chiave nel segmento dei B-SUV con oltre 430.000 vendite in tutto il mondo. Questo SUV per famiglie e amici è uno dei più modulari, spaziosi e confortevoli della sua categoria, il che aumenta notevolmente il suo successo tra i clienti”, afferma Pierre Monferrini, Range Manager Citroën.

