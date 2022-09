Ferrari Purosangue: apprezzabile anche in versione pickup [Render]

Ferrari Purosangue ha debuttato all’inizio di questo autunno ed è diventata la prima vettura del marchio italiano con carrozzeria a cinque porte in 75 anni di storia. Ufficiosamente, il modello è considerato un crossover, anche se la stessa Ferrari cerca di evitare questo termine, riferendo il modello al segmento dei FUV (Ferrari Utility Vehicle), ideato dalla stessa azienda. Si tratta di un veicolo lungamente atteso il cui debutto ha fatto molto scalpore. Non a caso l’auto è in lizza per il Car of the Year 2023.

Ferrari Purosangue: ecco come sarebbe la versione pickup secondo un render

Ferrari Purosangue ha dimensioni inferiori a quelle della Lamborghini Urus, mentre ha una caratteristica unica: le porte posteriori si aprono contro la direzione di marcia. I rendering di X-Tomi Design mostrano una versione pickup di questo modello del cavallino rampante con solo due porte, e nel complesso il design sembra armonioso grazie alle linee morbide e ai montanti centrali levigati. L’artista non ha ridisegnato la parte anteriore dell’auto e la poppa. A differenza del crossover a cinque posti della Purosangue, la cabina della Purosangue pickup è progettata per due persone.

Se esistesse un tale modello, sarebbe equipaggiato con lo stesso motore V12 dell’originale Ferrari Purosangue a cinque porte. Si tratta di un motore da 6,5 ​​litri con 725 cavalli, che deriva dalla supercar 812 Superfast. Questo motore è abbinato ad cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti modificato per abbassarlo di 15 mm rispetto alla Ferrari GTC4Lusso. Ferrari Purosangue: ecco come sarebbe la versione pickup secondo un render creato da X-Tomi Design

Purosangue sarà in vendita nella primavera del 2023 e, secondo i dati preliminari, costerà da 390 mila euro. Un pickup basato su una supercar continuerà ad esistere solo su renderer indipendenti. Infatti non c’è ovviamente alcuna speranza di vedere un simile modello nella realtà.

