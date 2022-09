Ferrari conquista una doppietta alla 4 Ore di Spa-Francorchamps

Dopo la vittoria di qualche mese fa nel FIA World Endurance Championship (WEC), il rapporto della Ferrari 488 GTE con lo spettacolare tracciato di Spa si è confermato anche nella European Le Mans Series (ELMS).

Le Ferrari di Kessel Racing e Iron Lynx si sono classificate prima e seconda nella 4 Ore di Spa-Francorchamps, penultimo appuntamento del calendario 2022.

Ferrari: Kessel Racing e Iron Lynx conquistano primo e secondo posto a Spa-Francorchamps

Conrad Grunewald, Frederik Schandorff e Mikkel Jensen hanno tagliato il traguardo con otto secondi di vantaggio sul trio tutto al femminile composto da Sarah Bovy, Doriane Pin e Michelle Gatting. La gara ha visto le due vetture da corsa del cavallino rampante alternarsi in testa.

Nella prima ora era Grunewald. Poi Sarah Bovy ha dominato la seconda ora, arrivando a pochi mm dall’urtare il pilota americano uscito in testacoda all’Eau Rouge. A 50 minuti dalla fine dell’ultima ora, Jensen ha effettuato il sorpasso decisivo su Gatting, che aveva sostituito una velocissima Doriane Pin.

Il danese ha regalato a Kessel Racing la sua prima vittoria stagionale in un weekend particolarmente fortunato per CarGuy con la vittoria del GT World Challenge Asia di Takeshi Kimura, un membro regolare del team ELMS, insieme a Kei Cozzolino.

Al termine della gara, Mikkel Jensen ha detto che è stata una gara difficile. Conrad Grunewald ha reso ancora più emozionante l’Eau Rouge, ma sono felici di aver evitato il contatto con l’auto di Iron Lynx.

Dopo quel punto, il team ha gestito il ritmo, sapendo di essere un buon equipaggio in grado di dirigersi verso l’ultimo tratto in grado di lottare per la vittoria. Jensen è felice della loro prima vittoria nell’ELMS e di aver raccolto 25 punti. Ha voluto ringraziare Takeshi Kimura e si è congratulato con lui per aver vinto il titolo in Giappone.

Fuori dalla top 5, ci sono altre Ferrari in gara in Belgio. È arrivata sesta la 488 GTE di JMW Motorsport con Petrobelli-Payne-Hudspeth al volante. Al secondo posto abbiamo Iron Lynx con Schiavoni, Cressoni e Rigon, con la vittoria a Monza ripristinata alla vigilia della gara e Rinaldi Racing 10° con Ehret, Alessi e Varrone, penalizzati da drive through e testacoda.