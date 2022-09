Fiat Cronos: prodotto l’esemplare numero 250 mila

Stellantis, il più grande gruppo automobilistico in Argentina, ha raggiunto la produzione della 250.000esima Fiat Cronos nel suo stabilimento di Ferreyra, vicino alla città di Cordova. Il successo commerciale del modello ha richiesto il riordino dei processi, applicando la tecnologia 4.0, che ha consentito l’incorporazione di un secondo turno produttivo con 80 nuovi collaboratori.

Fiat Cronos: in Argentina prodotta l’unità numero 250 mila della berlina

Il nuovo piano di produzione avrà un impatto sullo sviluppo industriale e sociale argentino, poiché l’aumento da solo rappresenterà circa 10.000 milioni di pesos in più negli acquisti di materiali dalle PMI locali. Fin dal suo lancio, Fiat Cronos è diventata un’icona dell’industria automobilistica nazionale, raggiungendo e superando record di produzione e vendita nel mercato nazionale.

Il Fiat Cronos Rosso Montecarlo è diventato la 250.000esima unità del modello, una pietra miliare che solo una manciata di veicoli storici Fiat ha avuto la possibilità di superare, come la Fiat 600, il tradizionale “Fitito” che ha raggiunto le 294.000 unità prodotte dopo 22 anni di produzione.

Il successo di Stellantis, a solo un anno e mezzo dalla sua creazione, si basa sui suoi team, e quindi la crescita produttiva ha permesso l’incorporazione di nuovi membri nell’azienda. Per l’ingresso delle nuove collaboratrici, le aree Selezione e Diversità e Inclusione hanno lavorato insieme, tanto che il team ha accolto il primo gruppo di donne che si sono formate per unirsi a questa sfida di produrre l’auto degli argentini e che proseguirà nel futuro con un impegno del 50% di equità di genere nelle future incorporazioni.

Diversità e attenzione al cliente sono pilastri fondamentali nella strategia con cui Stellantis guida il modo in cui si muove il mondo. Una parte fondamentale del successo dei marchi del gruppo in Argentina si basa sul lavoro di quest’area.

L’apertura del secondo turno presso lo stabilimento di Cordova ha permesso di adattare le linee di produzione alle esigenze del mercato, creando processi flessibili e industrialmente agili e rafforzando la qualità dei processi. Questa riorganizzazione della produzione ha comportato anche l’adeguamento della logistica interna, allineandola alle nuove metodologie di approvvigionamento dei materiali che Stellantis sta sviluppando a livello mondiale.

Fin dal suo lancio, Fiat Cronos ha detenuto il titolo di essere il veicolo con la maggior integrazione di componenti nazionali, vale a dire che quasi una parte su due che fanno parte del veicolo è prodotta da PMI con sede in Argentina. Per questo motivo, l’aumento della produzione impatterà aggiungendo 10.000 milioni di pesos in acquisti da fornitori locali.

Questa Fiat Cronos MY2023 costituisce una riprogettazione dell’offerta del modello con un leggero restyling esterno, l’incorporazione di un cambio automatico di tipo CVT e l’aggiunta di novità in termini di post-vendita e servizi. La nuova line-up 2023 si compone in totale di 5 versioni.

Ti potrebbe interessare: Fiat: nel 2024 un nuovo crossover prodotto in Turchia su base Citroen C4?