Fiat: nel 2024 un nuovo crossover prodotto in Turchia su base Citroen C4?

La recente Citroen C4 potrebbe fungere da base per un nuovo modello di Fiat che arriverà nei prossimi anni. Si tratterebbe di un crossover di medie dimensioni che potrebbe arrivare già nel corso del 2024, stesso anno in cui dovrebbe debuttare anche la nuova Panda. Secondo le indiscrezioni lanciate nelle scorse ore dal sito francese L’Argus, si potrebbe trattare di un modello ispirato per quanto riguarda piattaforma, stile e motori alla recente vettura della casa automobilistica francese.

Nuovo crossover su base Citroen C4 per Fiat nel 2024?

Lo stesso sito ha pure anticipato che la nuova Fiat Panda sarà ispirata alla futura Citroen C3. Dunque tra le due case automobilistiche di Stellantis sembra proprio che nei prossimi anni possano nascere forti sinergie. Questo ovviamente sempre che tali indiscrezioni risulteranno confermate ufficialmente cosa che per il momento non è ancora accaduta.

Al momento non è ancora chiaro se questo modello sostituirà la Fiat Tipo o la 500X. Non possiamo nemmeno escludere che sostituisca entrambi i modelli dato che sappiamo da tempo che Fiat 500X cambierà di segmento aumentando di dimensioni per lasciare spazio al nuovo B-SUV che la principale casa automobilistica italiana dovrebbe svelare nei primi mesi del prossimo anno.

Per quanto riguarda invece Fiat Tipo, sappiamo da tempo che verrà sostituita da un SUV o un crossover. Tra l’altro la berlina viene prodotta proprio in Turchia da Stellantis, paese dove secondo queste ultime indiscrezioni dovrebbe essere prodotto il nuovo SUV.

Ricordiamo che nei prossimi anni la principale casa italiana lancerà molti nuovi modelli. Si parla di un SUV compatto che forse si chiamerà nuova 600 per gli inizi del prossimo anno. Poi a seguire la nuova Topolino e la futura generazione di Panda. Non si esclude che oltre a questo crossover possa arrivare anche un SUV di 460 cm ma per il momento si tratta solo di voci tutte da confermare.

