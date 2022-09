Ram 1500 Built to Serve Emergency Medical Service onora i primi soccorritori

Ram ha annunciato nelle scorse ore la seconda generazione dei suoi modelli in edizione limitata Built to Serve orientati ai servizi di primo intervento. La casa automobilistica americana ha deciso di rendere omaggio a questi eroi con il nuovo Ram 1500 Built to Serve Emergency Medical Service (EMS).

Questo onora gli eroi in prima linea che forniscono servizi medici di emergenza e salvano vite ogni giorno. La produzione del 1500 Built to Serve EMS inizierà presso lo stabilimento di Sterling Heights (Michigan) nel quarto trimestre del 2022.

Ram 1500 Built to Serve Emergency Medical Service: debutta la nuova edizione speciale del pick-up

Mike Koval Jr., CEO di Ram, ha detto che il Ram 1500 Built to Serve EMS è il modo dell’azienda di onorare ed esprimere profonda gratitudine agli eroi in prima linea che servono o hanno servito gli Stati Uniti. Ram è lieta di riconoscere l’importante lavoro che gli operatori sanitari forniscono alle loro comunità ogni giorno.

Lo speciale pick-up Built to Serve è offerto in due diverse colorazioni esterne appositamente selezionate che evocano lo spirito, la missione e la storia di quel servizio. In particolare, il veicolo può essere scelto in Hydro Blue e Bright White, con interni neri con cuciture blu.

I Ram 1500 Built to Serve presentano altre caratteristiche interne ed esterne uniche che li distinguono, tra cui una bandiera degli Stati Uniti e la grafica Built to Serve su ciascuno dei pannelli laterali posteriori.

I pick-up Built to Serve ottengono ulteriori spunti esterni eleganti, tra cui un trattamento unico costituito da una griglia e cornice completamente nere, paraurti neri, illuminazione premium con cornice nera e cerchi in alluminio da 20” con finitura Technical Gray. Le razze dei cerchi in tinta con la carrozzeria accentuano anche l’esterno. A completare il look ci sono badge neri, gradini laterali da ruota a ruota neri e doppi terminali di scarico neri da 10 cm.

All’interno, i modelli Ram Built to Serve rappresentano ciascuno dei tre principali servizi di emergenza, accentuati da cuciture colorate uniche e dedicate. Ad esempio, è possibile trovare una cucitura blu.

Questi nuovi modelli Ram dispongono anche di pannelli in velcro con ricamo Built to Serve su ciascun sedile anteriore e pannelli in velcro aggiuntivi su ciascun pannello della spalla interna del sedile anteriore.

È disponibile anche il 4×4 Off-Road Group

I clienti possono applicare le proprie toppe (bandiere, nastri nominativi o slogan) per personalizzare il proprio speciale pick-up. I pannelli dello schienale dei sedili anteriori sono ricoperti da un Pouch Attachment Ladder System/Modular Lightweight Load-bearing Equipment (PALS/MOLLE).

Il Ram 1500 Built to Serve Emergency Medical Service propone inoltre stemma Built to Serve sul quadro strumenti, sedili sportivi in ​​tessuto rinforzato, rifiniture interne in Black Onyx Chrome, tappetini in gomma all season e vano consolle con serratura (opzionale).

Non mancano varie caratteristiche dedicate al fuoristrada grazie alla presenza del 4×4 Off-Road Group: pneumatici off-road, asse posteriore a bloccaggio elettronico, controllo in discesa, piastra paramotore per sospensioni anteriori, piastra paramotore per sterzo, piastra paramotore del serbatoio del carburante, piastra paramotore per transfer case, ganci traino e ammortizzatori anteriori e posteriori off-road per attività pesanti.

Il pacchetto Built to Serve è disponibile sulle versioni Big Horn/Lone Star Crew Cab e con i motori Pentastar V6 da 3.6 litri e V8 da 5.7 litri (con o senza la tecnologia mild hybrid eTorque). Il nuovo Ram 1500 Built to Serve EMS sarà disponibile nel quarto trimestre del 2022 al prezzo di 54.915 dollari (57.468 euro).