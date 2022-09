Nuova DS 3: ecco come è cambiato il SUV compatto

DS Automobiles nelle scorse ore ha presentato la nuova DS 3, restyling di metà carriera del SUV compatto che perde il suffisso Crossback e allo stesso tempo ottiene nuovi spunti stilistici moderni, un nuovo sistema di infotainment e una gamma di propulsori rivista. Ancora più importante, il DS 3 E-Tense versione completamente elettrica offre adesso maggiore potenza e autonomia, anticipando efficacemente i nuovi o aggiornamenti che attendono gli altri EV del gruppo Stellantis.

Ecco la nuova DS 3: la vettura con il restyling perde il suffisso Crossback

I cambiamenti visivi si concentrano sul paraurti anteriore, con la nuova DS 3 che ottiene i caratteristici LED DRL “DS Wings”, una caratteristica introdotta dalla DS 4 e adattata alla DS 7 rinnovata. Altre modifiche nella parte anteriore includono la grafica dei fari a LED più moderna e standard (DS Matrix LED Vision opzionale), la griglia leggermente rivista con meno cromature intorno e i profili aerodinamici più affilati che evidenziano le prese del paraurti. Sul retro, l’unico cambiamento è la nuova striscia laccata nera attorno ai fanali posteriori.

Il profilo sembra identico, ad eccezione dei nuovi design delle ruote che misurano 17 pollici o 18 pollici di diametro. Anche la tavolozza dei colori è stata rivista con l’aggiunta di due nuovi colori – Diva Red e Lacquered Grey, che si uniscono alle tonalità Crystal Pearl, Platinum Grey, Artense Grey, Perla Nera Black e Polar White. Tutti possono essere abbinati al tetto Nero Perla o Grigio Carato, per chi desidera un look bicolore.

Per quanto concerne l’abitacolo della nuova DS 3, le modifiche si concentrano sul nuovo infotainment DS IRIS, con dodici widget quadrati nel touchscreen da 10,3 pollici, mirroring wireless dello smartphone e riconoscimento vocale avanzato che supporta non meno di 40 lingue. Il nuovo display è combinato con un quadro strumenti digitale da 7 pollici configurabile e un display head-up. Dall’app MyDS, il proprietario ottiene le funzioni di controllo remoto. Il sistema audio opzionale Focal Electra da 515 Watt dispone di dodici altoparlanti tra cui un subwoofer e tweeter TNF, per un’esperienza audio eccezionale.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, la nuova DS 3 è disponibile nelle varianti benzina, diesel ed EV. Dice addio il motore 1.2 PureTech 100 a benzina con cambio manuale a sei rapporti, mentre sono confermati il 1.2 Puretech 130 a benzina e il diesel BlueHDi da 1.5 litri con cambio automatico a otto rapporti, il clou sono le specifiche migliorate dell’EV. In particolare, la DS 3 E-Tense si arricchisce di un nuovo motore elettrico da 400 Volt, riduttore e batteria da 54 kWh, tutti made in France.

DS 3 E-Tense rinnovata ora offre 154 CV e 260 Nm di coppia, un aumento di 20 CV rispetto al suo predecessore. La batteria leggermente più grande (54 kWh da 50 kWh) insieme a piccoli miglioramenti nell’efficienza e nell’aerodinamica si traducono in una maggiore autonomia di 402 km.

