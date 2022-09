DS Automobiles di nuovo partner del più prestigioso Concours d’Élégance in Francia

DS Automobiles parteciperà al più prestigioso Concours d’Élégance organizzato in Francia. Già tra i vincitori del premio nel 2016 con DS E-Tense ed Eymeric François, il marchio torna con DS E-Tense Performance e un design di Nicha.

DS Automobiles protagonista al Concours d’Élégance ei giardini del castello di Chantilly

Per il Concours d’Élégance, DS E-Tense Performance sarà accompagnata da un design esclusivo della casa di moda Nicha, ispirato alle linee, ai colori e ai materiali del modello DS Automobiles.

Questa creazione mescola riflessi opachi e lucidi attraverso la collaborazione di sezioni di lana e mohair cucite a macchina che adornano la parte superiore dell’abito (effetto opaco) con pezzi di seta satinata (effetto lucido) che compongono l’abito e lo strascico. La fodera del disegno è in cupro, l’utilizzo di questo materiale un potente indicatore della maison Nicha, coerente con il suo impegno eco-friendly.

Un’altra caratteristica di questo disegno, la pietra semipreziosa – serpentina – utilizzata in un intarsio (lungo la lunghezza della manica e all’altezza del busto), con sfumature contrastanti di verde e ocra. La serpentina è considerata una pietra protettiva che funge da scudo fisico e psicologico. Fornisce compostezza e sicurezza.

Fondato da Charlène Vervoitte come un’oasi del lusso responsabile, Nicha è un guardaroba di articoli essenziali e premium, realizzati in Francia, su ordinazione e su misura con tessuti speciali per un approccio etico e sostenibile. Nei giardini del castello di Chantilly sarà esposta l’intera gamma DS Automobiles, in particolare la nuova DS 7, che farà – in questa occasione – la sua prima apparizione in un grande evento internazionale.

DS Automobiles metterà in mostra la sua esperienza anche con un workshop gestito da uno dei maestri tappezzieri del Brand che lavorerà su pezzi di pelle davanti ai visitatori, un’opportunità per apprezzare lo straordinario lavoro di un incredibile artigiano sui materiali di alta qualità utilizzati all’interno di DS Disegni di automobili.

